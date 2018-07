Der Prozess gegen den früheren ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi wird am 8. Januar fortgesetzt. Der Richter verschob das Verfahren am ersten Sitzungstag, teilte das ägyptische Staatsfernsehen mit. Der Richter hatte die erste Sitzung wenige Minuten nach dem Beginn unterbrochen, weil Mursi und die 14 Mitangeklagten Parolen gegen die Justiz, das Militär und die Polizei gerufen hatten.



Der islamistische Expräsident rief: "Ich bin der legitime Präsident von Ägypten , und ich bitte das Gericht, diese Farce hier zu beenden." Mohammed Mursi und den Mitangeklagten der Muslimbruderschaft drohen lebenslange Haftstrafen oder die Todesstrafe. Ihnen wird vorgeworfen, für den Tod mehrerer Demonstranten im vergangenen Dezember mitverantwortlich zu sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Aufruf zum Mord vor. Die Muslimbrüder bestreiten das. Mursi erkennt das Gericht nicht an und will sich auch nicht von Anwälten vertreten lassen.

Der Prozess gegen den der Muslimbruderschaft entstammenden Expräsidenten heizt die Spannungen im Land weiter an. In den Straßen Kairos kam es am Morgen zu Gewalt zwischen Mursi-Anhängern und -Gegnern. Nach Angaben aus Militärkreisen griffen Passanten Mursi-Anhänger an, die vor dem Verfassungsgericht gegen den Prozess protestierten.



Die Muslimbruderschaft hatte zu Massenprotesten unter dem Motto "Prozess des Volkswillens" aufgerufen. Rund 20.000 Polizisten und Soldaten sind im Einsatz, um den Prozess zu sichern. Der Tahrir-Platz im Zentrum der ägyptischen Hauptstadt, ein zentraler Ort für Demonstrationen, war von Armeepanzern abgeriegelt.

Mursi wurde am Morgen mit einem Hubschrauber zum Gericht geflogen, das in einer Polizeiakademie in der Nähe des Kairoer Tora-Gefängnisses tagt. In den vergangenen Monaten saß der 62-Jährige an einem geheim gehaltenen Ort in Untersuchungshaft.

Die Muslimbruderschaft Die Muslimbrüder: Ursprung 1928 gründete der ehemalige Lehrer Hassan al-Banna die Bruderschaft als Mittel im Kampf gegen die Kolonialherrschaft der Briten und gegen den Säkularismus in der ägyptischen Gesellschaft. In den ersten Jahren machte sie durch Anschläge auf britische Kolonialbeamte und ägyptische Beamte Schlagzeilen. 1954 verbot Präsident Gamal Abdel Nasser nach einem angeblichen Attentatsversuch die Gruppe. Die Anführer der Bewegung wurden hingerichtet, Tausende Mitglieder landeten hinter Gittern und wurden gefoltert. Organisation Das Motto der Muslimbruderschaft lautet "Der Islam ist die Lösung". Ihr Emblem zeigt zwei gekreuzte Schwerter unterhalb eines Korans auf grünem Grund. Die Muslimbruderschaft tritt für die Scharia ein, das islamische Recht. Die Bruderschaft ist streng hierarchisch organisiert und legt einen Treueeid ab. Die Basis bilden Islamkreise, die klein genug sind, dass sich die Mitglieder regelmäßig zum Koranstudium treffen und ein persönliches Verhältnis zueinander aufbauen können. Die Muslimbrüder sind sehr stark sozial engagiert und bieten Bedürftigen günstige oder sogar kostenlose medizinische Versorgung. Keine andere politische Gruppierung in Ägypten ist derart gut organisiert, diszipliniert und omnipräsent. Die Muslimbrüder zählen Millionen Mitglieder und betreiben in der gesamten muslimischen Welt Netzwerke. Zu den Mitgliedern der Organisation zählen viele Ärzte, Ingenieure, Lehrer und Geschäftsleute, deren Gewinne dazu beitragen, die Organisation zu finanzieren. Beteiligung Unter Husni Mubarak, der 1981 Präsident wurde, mischten die Muslimbrüder erstmals bei Wahlen mit. Ab Mitte der 1980er Jahre konnten die Muslimbrüder Kandidaten für die Oppositionsparteien stellen. Anfang der 1990er Jahre sicherte sich die Organisation die Kontrolle über einige Gewerkschaften. Mubarak ging das zu weit, er suspendierte die Gewerkschaftsführer und ließ Muslimbrüder verhaften.



Nachdem Mubarak im Februar 2011 unter der Beteiligung der Bruderschaft an den Protestaktionen gestürzt worden war, bildeten die Muslimbrüder ihre erste politische Partei: die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei. Vorsitzender der Muslimbruderschaft ist Mohammed Badie. Als mächtigster Mann gilt Badies Stellvertreter Chairat al-Schater.

Kern der Anklage sind gewalttätige Zusammenstöße vor dem Präsidentenpalast in Kairo im Dezember 2012, als Mursi noch in diesem regierte. Gegner des islamistischen Präsidenten hatten sich damals aus Protest gegen dessen Dekrete zur Machterweiterung vor dessen Palast versammelt. Zehn Menschen starben, als islamistische Schlägertrupps Mursi-feindliche Demonstranten angriffen. Mursi wird vorgeworfen, die Schlägertrupps gesteuert zu haben.



Kerry dringt auf Rückkehr zur Demokratie

Kurz vor Beginn des Prozesses war US-Außenminister John Kerry nach Ägypten gereist und absolvierte damit den ersten Besuch eines hochrangigen US-Politikers in dem Land seit dem Sturz Mursis im Juli. Kerry ermahnte demokratische Wahlen an. "Die Partnerschaft zwischen den USA und der Führung in Kairo wird dann am stärksten sein, wenn die ägyptische Bevölkerung von einer demokratisch gewählten Zivilregierung repräsentiert wird und grundlegende Rechte wie die Versammlungsfreiheit gewährt werden", sagte Kerry laut einer Mitteilung seines Ministeriums in Kairo.

Kerry begrüßte die Zusage der vom Militär gestützten Übergangsführung, an ihrem Fahrplan zur Rückkehr zur Demokratie festzuhalten. Ägyptens wirtschaftlicher Erfolg sei an seine Stabilität und Demokratisierung geknüpft, betonte er. Der US-Minister verteidigte zugleich die Einschränkung der Militärhilfe für das Land, bekräftigte aber, Washington werde Kairo weiter humanitär und bei der Bekämpfung des Terrorismus unterstützen.

Kerry zufolge hat US-Präsident Barack Obama das ägyptische Angebot eines "strategischen Dialogs" angenommen. "Wir werden in diese Diskussion eines strategischen Dialogs einsteigen", sagte Kerry bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Nabil Fahmi. Kairo war der erste Stopp Kerrys auf einer mehrtägigen Nahost-Reise.