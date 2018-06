Brasilien hat Vertretungen der USA, Russlands, des Iran und Irak ausspioniert. Der Geheimdienst Abin habe zwischen 2003 und 2004 gezielt Diplomaten verfolgt und heimlich fotografiert, berichtete die Zeitung Folha de São Paulo unter Berufung auf Dokumente des brasilianischen Geheimdienstes. Darin gehe es um Spähaktionen zwischen 2003 und 2004 während der ersten Amtszeit des damaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva.

Demnach wurden unter anderem Räume in der US-Botschaft in Brasília überwacht. Auch russische Militärangehörige und Moskaus früherer Generalkonsul in Rio, Anatoli Kaschuba, seien ausgespäht worden. Weiteres Ziel von Überwachungsmaßnahmen war der Zeitung zufolge der damalige iranische Botschafter in Kuba, Seyed Davood Mohseni Salehi Monfared, während seines Brasilien-Besuchs im April 2004. Ausspioniert wurde außerdem die irakische Botschaft kurz nach dem US-Einmarsch im Irak im Jahr 2003.

Zu den Enthüllungen der Folha de São Paulo teilte das Büro von Präsidentin Dilma Rousseff mit, es handele sich um "Operationen der Gegenspionage" vor einem Jahrzehnt. Diese seien legal und "zum Schutz der nationalen Interessen" erfolgt. Die Zeitung habe keine Kopien der betreffenden Dokumente geschickt, deshalb habe deren Authentizität nicht überprüft werden können.

Das Ausmaß der Spionage sei "bescheiden" und "in keiner Weise" mit den hochkomplexen Spähangriffen der USA in Brasilien vergleichbar, schreibt die Zeitung. In den vergangenen Wochen war durchgesickert, dass der US-Geheimdienst NSA unter anderem die Kommunikation von Präsidentin Dilma Rousseff überwacht hat. Daraufhin hatte Rousseff eine Reise nach Washington kurzfristig abgesagt.