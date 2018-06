Im Museum der Erinnerung, in der ersten Etage eines würdevollen Glas- und Betonbaus in der Innenstadt von Santiago, steht ein Gerät zur Elektrofolter. Man sieht einen schwarzen Trafo, daneben einen Spannungsmesser, einen Hebelschalter (5, 12,5 und 50 Volt), die Kabel und Fesseln, die den Gegnern des Pinochet-Regimes angelegt wurden. An den Wänden hängen Zeugenberichte aus dieser Zeit, Totenscheine und auch Zeichnungen der Kinder, die ihren Vater oder ihre Mutter vermissten.

Gerade ist in Chile die Erinnerung an die Militärdiktatur (1973 bis 1990) besonders wach. Im September war der 40. Jahrestag des Putsches, was im ganzen Land zu erstaunlich kontroversen Debatten führte. Und am kommenden Sonntag wählt Chile ein neues Staatsoberhaupt – wobei der Wahlkampf wegen eines bizarren Zufalls sozusagen täglich an das Erbe der folternden Militärs erinnerte.

Die beiden Kandidatinnen an der Spitze sind nämlich Töchter von Generälen der chilenischen Luftwaffe – die beim Militärputsch vor 40 Jahren auf entgegengesetzten Seiten standen. Die wahrscheinliche Gewinnerin wird Michelle Bachelet sein, eine 62-jährige Sozialistin, die schon einmal von 2006 bis 2010 als Präsidentin regierte – Tochter des verfassungstreuen Alberto Bachelet, der bald nach der Machtergreifung 1973 in den Kellern der Junta gefoltert wurde und an den Folgen starb.

Zweite im Rennen ist die konservative Politikerin Evelyn Matthei (60), eine Ökonomin – und Tochter von Fernando Matthei, der nach dem Putsch von seinem Posten als Militärattaché in London zurückbeordert wurde und 1978 als Oberkommandierender der Luftwaffe Teil der Junta wurde. Auf historischen Fotos sieht man ihn lächelnd neben Pinochet.



Zur Konsenspolitik gezwungen

Es gibt sogar ein Schwarz-Weiß-Foto aus der Kindheit der beiden Kandidatinnen, auf dem sie beide fröhlich nebeneinander zu sehen sind: Ende der fünfziger Jahre hatten beide Familien als Nachbarn auf einem Luftwaffenstützpunkt im Norden des Landes gewohnt, die Väter verstanden sich als Freunde. Matthei hat später öffentlich bedauert, dass er Bachelet nie im Folterkeller zu Hilfe geeilt war: "Vielleicht hat damals mein Pflichtbewusstsein über meine Courage gesiegt", schrieb er in seinen Memoiren. Auch die heutige Kandidatin Bachelet wurde gefoltert und dann ins Exil in der DDR geschickt; sie wurde Kinderärztin. Evelyn Matthei begann eine Laufbahn als Akademikerin und in der Finanzwelt, im Establishment von Santiago.

Für die Chilenen sind das keine vergessenen Geschichten aus einer dunklen Vergangenheit – sondern eine kaum verblasste Erinnerung, die bis heute die Politik des Landes mitbestimmt.

Man konnte das allerdings kaum erahnen, als Ende Oktober die Sozialistin Bachelet in einem kleinen Theater am Rand von Santiago stand, um ihr Wahlprogramm vorzustellen: Es gab eine Rede und eine kurze Pressekonferenz; alles war äußerst sachlich und ohne Show, das Publikum bestand aus dem engen Kreis ihrer politischen Mitstreiter. Da stand eine Technokratin, die gelobte, binnen 100 Tagen 50 konkrete Politikvorhaben umzusetzen. Verbesserungen im Bildungssystem, in der Alterssicherung, im Verbraucherschutz und so weiter; zur Finanzierung sollen Unternehmen etwas höher besteuert werden. Ein paar Verfassungsänderungen sollen all dies ermöglichen und außerdem in einigen Fragen mehr direkte Bürgerbeteiligung zulassen.

Man muss dazu jedoch wissen, dass so etwas für viele Chilenen Ungeheuerlichkeiten sind. In dem Land, das seit 1990 wieder als Demokratie regiert wird, setzt bis heute eine Verfassung von 1981 die Grenzen der Politik – erlassen von der Junta. Trotz kleiner Reformen stehen darin bis heute viele Absonderlichkeiten, zum Beispiel ein Wahlrecht, das die Mehrheit und die Minderheit stets ungefähr gleich stark macht, das der Opposition starke Vetorechte einräumt und daher beide Seiten zur Konsenspolitik zwingt. Diese Verfassung begünstigt außerdem ein äußerst marktliberales Wirtschaftssystem, das schon Pinochet und seinen Beratern von der Wirtschaftsfakultät in Chicago am Herzen lag.