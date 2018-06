Chinas Luftwaffe hat über dem Ostchinesischen Meer ein Dutzend amerikanische und japanische Militärflugzeuge verfolgt. Unter den chinesischen Maschinen seien Kampfjets und Aufklärungsflugzeuge gewesen, berichtete Luftwaffensprecher Shen Jinke nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua.



Chinesische Kampfjets hätten die zwei amerikanischen und zehn japanischen Militärflugzeuge an diesem Freitagmorgen identifiziert. China fordert seit Samstag, dass sich ausländische Piloten in der Zone kenntlich machen und eventuellen Anweisungen seiner Luftwaffe folgen.

Chinas Luftwaffe hatte am Donnerstag Kampfjets in das Ostchinesische Meer verlegt, um Überwachungsflüge in einer von ihr ausgerufenen Luftverteidigungszone startet zu können. Die Regierung in Peking hat die Region um eine mit Japan umstrittene Inselgruppe zum Sperrgebiet erklärt.

In Kommentaren staatsnaher chinesischer Medien war zuletzt ein hartes Vorgehen in der Frage gefordert worden. In den Tagen zuvor hatte China zunächst nicht auf Flüge durch die Zone reagiert. So hatte Washington am Montag demonstrativ zwei B-52-Bomber durch die Luftverteidigungszone geschickt. Auch Japan und Südkorea sandten kurz darauf Kampfflugzeuge in das Gebiet, ohne die chinesischen Behörden vorab über den Flug zu informieren, wie es die Regierung in Peking gefordert hatte.