Der US-Geheimdienst CIA hat angeblich Häftlinge des Gefangenenlagers Guantánamo zu Doppelagenten ausgebildet und auf diese Weise versucht, das Terrornetzwerk Al-Kaida zu infiltrieren. Das streng geheim gehaltene Programm sei rund drei Jahre gelaufen, von 2003 bis 2006, berichtet die US-Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf US-Regierungskreise.

Auf Satellitenfotos sei noch heute die Einrichtung zu sehen, die Insider als Penny Lane kannten – das Pendant zu Strawberry Fields, wie der Codename für das CIA-Gefängnis in Guantánamo Bay auf Kuba lautete. Beide Codenamen sind Musiktitel der Beatles. In Penny Lane sollen mutmaßliche Extremisten untergebracht gewesen sein, die in den Augen der CIA als Doppelagenten infrage kamen. Nur wenige Hundert Meter vom Gefangenenlager entfernt liegen die insgesamt acht Hütten, versteckt hinter Gestrüpp und Kakteen.

Etwa zehn Informanten, die in den Diensten der US-Behörden stehen oder gestanden hätten, sollen ihr Wissen über Penny Lane laut AP nun offenbart haben. Alle wollten anonym bleiben. CIA-Sprecher Dean Boyd lehnte eine Stellungnahme zu diesem Thema ab.

Penny Lane bot den Insassen offenbar vergleichsweise viel Komfort. Die Hütten waren nach Angaben der früheren Gefangenen mit einer Küche, einer Dusche und einem Fernseher ausgestattet. Jede hatte eine kleine Terrasse. Wer nach Pornos fragte, bekam welche. Der größte Luxus aber, so einer der Gewährsleute, seien die Betten gewesen: keine Feldbetten, sondern richtige Betten mit einer bequemen Matratze. Die Hütten hätten mehr einem Hotelzimmer als einer Gefängniszelle geglichen. Einige CIA-Mitarbeiter gaben der Einrichtung deshalb den Spitznamen Marriott.

Angedroht, dass Kindern etwas zustoßen könnte

Als Doppelagent kam nur infrage, wer gute Aussichten hatte, sich nach einer Freilassung wieder dem Terrornetzwerk Al-Kaida anzuschließen. Das bedeutete umgekehrt: Das Gros der 779 Guantánamo-Häftlinge war für die CIA uninteressant. Weniger als 50 Gefangene sollen den Informationen zufolge überhaupt in Erwägung gezogen worden sein. Und lediglich wenige Männer aus verschiedenen Ländern seien am Ende tatsächlich als Doppelagenten verpflichtet worden.

"Oberflächlich betrachtet erscheint es wie eine Ironie, dass man einige wirklich schlechte Typen gehen lässt", sagt der US-Jurist David Remes, der als Anwalt mehrere jemenitische Guantánamo-Häftlinge vertreten hat. Dennoch verstehe er, was die CIA an dem Programm gereizt habe. "Man nahm an, dass die Männer, die wir als Agenten zurückgeschickt haben, uns nützlich sein könnten." Ähnlich äußert sich der ehemalige CIA-Mitarbeiter Emile Nakhleh: "Es ist der Job des Geheimdienstes, Quellen zu rekrutieren."

Die Doppelagenten seien mit Zuckerbrot und Peitsche geködert worden. Ihnen bot sich nicht nur die Aussicht auf Freiheit. Einigen wurde versprochen, dass ihre Familien in die USA übersiedeln dürfen. In mindestens einem Fall soll die CIA einem Häftling gegenüber angedeutet haben, seinen Kindern könne etwas zustoßen.

Und allen wurde Geld versprochen. Wie viel die CIA den Doppelagenten im Einzelnen zahlte, ist nicht bekannt. Insgesamt seien mehrere Millionen Dollar geflossen, sagten die Informanten laut AP. Das Geld stammte demnach aus einem geheimen CIA-Topf namens Pledge.