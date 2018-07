Der Winter, wenn man bei 23 Grad Tagestemperatur davon sprechen mag, ist in diesen Tagen mit Macht über die indische Hauptstadt hereingebrochen. Er hat Neu-Delhi mit einer alles einhüllenden und erstickenden grau-braunen Smog-Wolke zugedeckt, während sich die Außenminister von rund 50 Staaten aus Europa und Asien dort zur Asem-Konferenz treffen.



Die Luftverschmutzung – angeblich die Hinterlassenschaft des Feuerwerkzaubers zum Diwali-Lichtfest in der vergangenen Woche, in Wahrheit jedoch das Ergebnis einer ständig wachsenden Flotte von Dieselfahrzeugen – hat einen Grad erreicht, der die zulässige Menge an Staub- und Giftpartikeln zeitweise um das 31-Fache überstieg. Nur stundenweise dringt allmählich die Sonne wieder durch.

Im Gegensatz dazu wird der Nebel, der über der indischen Politik lagert, immer dichter. Ein Machtwechsel liegt in der Luft. Nach zehn Jahren wirkt die von der Kongresspartei gestellte Regierung ausgelaugt, erschöpft und unfähig, längst überfällige Reformen ins Werk zu setzen. Die meisten politischen Beobachter erwarten bei den Parlamentswahlen im Frühjahr 2014 einen Sieg der hinduistischen Oppositionspartei Bharatiya Janata Party (BJP).

Es scheint eine sichere Wette zu sein, auf Narenda Modi zu setzen, den Ministerpräsidenten des wirtschaftlich aufblühenden Bundesstaates Guajarat. Die Herrschaft der Gandhi-Dynastie könnte sich ihrem Ende zuneigen.

Indien ist seit der 1947 gewonnenen Unabhängigkeit in vieler Hinsicht sehr weit gekommen. Die Lebenserwartung stieg von 30 auf 64 Jahre; der Anteil derer, die lesen und schreiben können, von 18 auf 62 Prozent; das Pro-Kopf-Einkommen stieg auf rund 1.400 US-Dollar im Jahr. Zwischen 300 und 400 Millionen Menschen haben die Armutsgrenze nach oben durchstoßen und werden dem neuen Mittelstand zugerechnet.

Doch ist in Indien, dem größten Goldimporteur der Welt, keineswegs alles Gold, was glänzt. Eine Dreiviertelmilliarde Menschen lebt immer noch unterhalb der Armutsgrenze von 1,25 Dollar täglich. Der Anteil der Analphabeten liegt bei 38 Prozent.

Bürokratischer Papierkrieg ist weiterhin an der Tagesordnung. Der Regierungsapparat lässt sich quälend viel Zeit mit der Umsetzung von Gesetzen. Die Infrastruktur – Häfen, Flughäfen, Autobahnen und Straßen – verbessert sich nur in peinsamer Allmählichkeit. Die Justiz entscheidet Streitfälle bloß quälend langsam. Fast 13 Millionen Kinder zwischen fünf und 14 Jahren werden zur Arbeit gezwungen. Und die jüngsten Berichte über Vergewaltigungen im Lande – um die 100.000 gemeldeten Fälle, doch nur 3.563 Verurteilungen im Jahr 2012 – verdunkeln das Image Indiens weiter.

Vor allem jedoch: Die Korruption durchdringt und zerfrisst das Land. Jährlich zahlt der Staat 60 Milliarden Dollar an Subventionen: für Diesel- und Kerosinpreise; für Sozialprogramme wie hundert Tage Arbeit im Jahr für ländliche Haushalte; für die Lebensmittelhilfe, die er 75 Prozent der Stadtbewohner zukommen lässt. Im Gespräch räumt selbst der Minister für Ländliche Entwicklung ein, dass von all den Subventionen wohl 35 Prozent nicht bei den eigentlichen Endempfängern ankommen; manche Fachleute halten 70 Prozent Schwund für realistischer.

Die Wirtschaftskrise hat Indien schwer gebeutelt. Die Wachstumsrate ist von 8 oder 9 Prozent auf 4,6 Prozent gefallen – eine Katastrophe, denn bei weniger als 8 Prozent ist es unmöglich, jedes Jahr den neu ins Arbeitsleben tretenden 12 bis 15 Millionen Menschen einen Job zu verschaffen.

Die Rupie verlor binnen weniger Monate gegenüber dem Dollar 20 Prozent an Wert. Die Inflation steigt vor allem bei Grundnahrungsmitteln wie Zwiebeln um Hunderte von Prozent. Das Außenhandelsvolumen schrumpfte, ausländische Investitionen flossen nur noch kümmerlich. Die Regierung wirkte saft- und kraftlos.

Die meisten Gesprächspartner glauben, dass die Kongresspartei bei der Wahl 2014 abgestraft wird und Narendra Modi das Ruder übernehmen wird. Er hat seinem Bundesstaat zu wirtschaftlicher Blüte verholfen. Doch schreiben viele ihm die Schuld an den anti-islamischen Pogromen zu, bei denen fast tausend Menschen umgebracht wurden.

Der Zuspruch, den er findet, nährt sich aus der Verzweiflung über die Unfähigkeit der Regierung und obendrein aus der Enttäuschung über den herrschenden Gandhi-Clan, zumal über die schwächliche Rolle des jüngsten Sprosses Rahul Gandhi. In den Umfragen nach dem besten Rollenvorbild für die Jugend kam er unlängst auf ganze 7,2 Prozent.

Es riecht nach Machtwechsel in Delhi.

Ob sich die politischen Nebel danach lichten werden, steht freilich dahin.