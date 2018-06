Nach Zusammenstößen zwischen Milizen und Demonstranten hat die libysche Regierung Einheiten der Armee in die Hauptstadt Tripolis entsandt. Dutzende Panzer fuhren in den Straßen auf, wie ein AFP-Korrespondent berichtete.



Die Regierung erklärte, "zahlreiche Einheiten der nationalen Armee" würden an den Hauptverkehrsadern in Tripolis stationiert.

Der Stadtrat der libyschen Hauptstadt hatte einen dreitägigen Generalstreik ausgerufen. Er reagierte damit auf die Machtkämpfe zwischen rivalisierenden Milizen. Die Aktion sei ein Zeichen der Trauer und der Solidarität mit den Angehörigen der Opfer, hieß es. Die Bürger wurden zu "Ruhe und Besonnenheit" ermahnt, damit Vermittler sich um eine Beilegung des Konflikts kümmern könnten.

Am Sonntag blieben daher die meisten Banken und Geschäfte geschlossen, auch in etlichen Schulen ruhte der Unterrichtsbetrieb. An einigen Stellen wurden aber Lebensmittel verkauft, auch Cafés waren geöffnet. Stadtratspräsident Sadat Al-Badri kündigte eine "Kampagne des zivilen Ungehorsams" an, "bis diese Milizen abziehen".

Tote und Hunderte Verletzte

Die Gewalt war am Freitagabend nach einer zunächst friedlichen Demonstration gegen die Milizen in Libyen eskaliert. Aus dem Hauptquartier einer Miliz waren dabei Schüsse auf die Demonstranten abgefeuert worden. Nach offiziellen Angaben starben mehr als 40 Menschen bei den Unruhen, mehr als 450 erlitten Verletzungen.



Am Samstag hatten Milizionäre aus dem östlich von Tripolis gelegenen Misrata versucht, ihren Kampfgefährten in der Hauptstadt zur Hilfe zu kommen, was neue Kämpfe zwischen bewaffneten Milizen auslöste.



Nach schweren Gefechten mit der Armee haben sich die Milizen Regierungskreisen zufolge mittlerweile aus der libyschen Hauptstadt zurückgezogen. Die Milizionäre aus Misrata zögen in östliche Richtung ab und der Armee sei die Rückeroberung der besetzten Gebiete gelungen, teilte das Verteidigungsministerium mit.