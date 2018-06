Führende Mitglieder einer Autonomiebewegung im Osten Libyens haben eine Regionalregierung ausgerufen. Einem Fernsehbericht zufolge wurde bei einem Treffen der Mitglieder in der Stadt Adschdabija in der Nähe des Ölhafens Brega 20 sogenannten Ministern der Eid abgenommen. Das Treffen soll am Sonntag stattgefunden haben, die Identität der Vereidigten ist unbekannt.

Die autonome Regierung hat zunächst keine Auswirkungen auf Landesebene, dürfte aber die Beziehungen zur schwachen Zentralregierung in Tripolis verschlechtern. Im Osten des Landes, besonders in der als Kyrenaika bekannten Region, hat die Regierung in Tripolis wenig Einfluss. Dort halten seit dem Sommer Milizen und Stämme die Ölfelder und Häfen besetzt. Sie fordern mehr Mitspracherechte sowie einen größeren Anteil an den Öleinnahmen des Opec-Mitgliedslandes.



Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 sind weite Teile des Landes in Anarchie versunken. Vor allem in den östlichen Landesteilen kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.

Jüngste Beispiele sind die Explosion einer Mine in der Nähe eines Armee-Kontrollpunkts in Bengasi, bei der ein Soldat ums Leben kam, und ein tödlicher Bombenanschlag auf einen Geheimdienstoffizier.