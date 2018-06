Der Ältestenrat Loja Dschirga in Afghanistan hat dem Sicherheitsabkommen mit den USA im Grundsatz zugestimmt. Die Versammlung forderte Präsident Hamid Karsai auf, das Abkommen mit den USA bis Ende des Jahres zu unterschreiben. In dem Abkommen geht es unter anderem um die weitere Präsenz von US-Truppen nach dem Abzug der internationalen Einsatztruppen 2014.



Die 2.500 Delegierten aus Klerikern, Parlamentariern und anderen einflussreichen Persönlichkeiten machten damit prinzipiell den Weg frei für den geplanten internationalen Militäreinsatz ab 2015 in Afghanistan. Nach der Loja Dschirga muss das afghanische Parlament das Abkommen ratifizieren, das Grundlage für den internationalen Militäreinsatz von 2015 an sein soll. Im Anschluss müssen der afghanische Präsident und US-Präsident Barack Obama den Vertrag unterzeichnen.



In mehreren Punkten schlug die Loja Dschirga jedoch Änderungen und Zusätze zu dem Entwurf des Abkommens vor. Ihre Entscheidung ist nicht bindend. Das Wort der Stammesältesten, Geistlichen und anderen Würdenträger hat aber so großes Gewicht, dass Karsai sich darüber nicht ohne Weiteres würde hinwegsetzen können. Zum Abschluss der Loja Dschirga am Sonntag wird eine Ansprache von Karsai erwartet.

Immunität vor afghanischer Strafverfolgung

Der afghanische Präsident und US-Außenminister John Kerry hatten sich im Oktober auf die Grundzüge des Sicherheitsabkommens geeinigt. Der Nato-Kampfeinsatz läuft Ende 2014 aus. Für die Folgemission brauchen die Truppenstellernationen Planungssicherheit, die das Abkommen bieten soll. Dort ist unter anderem festgelegt, dass ausländische Soldaten Immunität vor afghanischer Strafverfolgung genießen.

Zum Streitpunkt zwischen Washington und Kabul hatte sich das Datum der Unterzeichnung Afghanistans entwickelt. Karsai hatte zu Beginn der Versammlung überraschend angekündigt, erst sein Nachfolger werde den Vertrag nach der Präsidentenwahl im April unterzeichnen. Die USA hatten erklärt, sie wollen, dass die Einigung bis Ende des Jahres unterzeichnet sein sollte. Ansonsten werde die Planung für eine Militärpräsenz nach 2014 aufs Spiel gesetzt.