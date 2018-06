Ein Bombenanschlag in Kabul: So sah die Ouvertüre zu den Verhandlungen der Loja Dschirga aus, bei der rund 3.000 afghanische Stammesälteste, Geistliche und Politiker ab Donnerstag darüber entscheiden, ob auch nach dem offiziellen Abzug der US-Truppen Ende 2014 Truppen im Land verbleiben sollen. Nur 500 Meter vom Tagungsort entfernt raste ein Selbstmordattentäter am Samstag mit einem Lastwagen voller Sprengstoff in ein Militärfahrzeug. Mindestens ein Soldat wurde dabei getötet, drei weitere wurden verletzt.

Die islamistischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag – und sendeten gleichzeitig eine Botschaft. Sie drohten den Delegierten, dass jeder Verräter für die Zustimmung zum Verbleib von US-Truppen nach 2014 bestraft werde.

Für Afghanistan steht einiges auf dem Spiel, wenn die Loja Dschirga, die offiziell nur eine beratende Funktion innehat, in Kabul tagt. Es geht um nicht weniger als die Sicherheit des Landes, die derzeit maßgeblich von der Unterstützung der US-Truppen abhängt. Beobachter bezweifeln, dass das Land in absehbarer Zeit allein dazu in der Lage sein wird, diese Aufgabe zu übernehmen.



Streit um Zusammensetzung der Versammlung

Bei den zunächst auf vier Tage angelegten Beratungen der afghanischen Stammesversammlung geht es nun um einen bilateralen Vertrag, der Klarheit darüber schaffen soll, wie viele der derzeit noch 75.000 US-Soldaten nach dem Abzug Ende 2014 im Land bleiben und welche Aufgaben sie erfüllen sollen. Kabul spricht von bis zu 16.000 US-Soldaten, in den USA ist von 6.000 bis 9.000 die Rede.



Streit gibt es jedoch sowohl über die Zusammensetzung der Versammlung als auch über die Ausgestaltung eines Vertrages. Über eine Vorbereitungskommission sowie die Gouverneure der 34 Provinzen wurden die Mitglieder der Loja Dschirga ausgewählt. Doch sowohl die Kommission als auch die Gouverneure werden von Präsident Hamid Karsai ernannt. Somit hat er die Kontrolle über die Zusammensetzung. Oppositionelle bezeichneten die Jirga daher schon im Vorfeld als verfassungswidrig und drohen mit einem Boykott.

Präsident Karsai hat Vertragsentwurf bereits zugestimmt

Bei den Vertragsdetails gibt es über zwei Forderungen der USA Streit. Zum einen fordern die USA, dass in dem Abkommen US-Soldaten Immunität vor Strafverfolgung durch afghanische Behörden zugesichert wird. Zum anderen soll es Spezialeinheiten, die für die Terroristenverfolgung im Land verbleiben, weiterhin erlaubt sein, Privaträume von Afghanen zu durchsuchen.



Dennoch erwartet der US-Sondergesandte James Dobbins breite Unterstützung für ein Abkommen. "Sie wollen uns, sie brauchen uns, und wir haben versprochen, zu bleiben", sagte Dobbins. Die Afghanen werden dabei auch an ein ähnliches Sicherheitsabkommen denken, das die USA 2011 veranlasste, ihre Truppen aus dem Irak abzuziehen. Auch dabei ging es um Immunität für US-Soldaten, die nicht mehr garantiert schien. Inzwischen wird das Land von der schwersten religiösen Gewaltwelle seit fünf Jahren heimgesucht.

Zumindest der afghanische Präsident hat dem Entwurf des beiderseitigen Sicherheitsabkommen bereits zugestimmt. Inhalt und Formulierungen des Entwurfs stünden fest, teilte US-Außenminister Kerry am Mittwochabend mit. Auf der Website des afghanischen Außenministeriums wurde ein Entwurf veröffentlicht, der auch die Immunitätsklausel beinhaltet. Das Abkommen solle "bis ins Jahr 2024 und darüber hinaus" gelten, falls es von keiner Seite aufgekündigt werde, heißt es.



Letztendlich entscheiden muss nun die Loja Dschirga. Stimmt sie dem Abkommen zu, wird es dem afghanischen Parlament vorgelegt, erst dann kann Karsai es unterschreiben. Die strittige Entscheidung über den Verbleib der US-Truppen scheint der Präsident möglichst breit legitimieren zu wollen, auch wenn sich gleichzeitig viele Afghanen nicht von der Versammlung vertreten fühlen.



Für Afghanistan geht es am Ende auch um viel Geld. Bis 2017 benötigen die afghanischen Streitkräfte jährlich vier Milliarden Dollar. Die USA würden die Hälfte davon übernehmen. Ohne ein Abkommen würde der US-Kongress diese Mittel jedoch kaum bereitstellen.