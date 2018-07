Der künftige luxemburgische Premierminister Xavier Bettel setzt auf eine gute Zusammenarbeit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Ich glaube, für uns als Luxemburger ist es sehr wichtig, eine gute Beziehung zu den Nachbarn zu pflegen", sagte der liberale Politiker. Er sei überzeugt, dass das gute Verhältnis zu Deutschland fortgesetzt werde. Er hoffe, die Kanzlerin schon vor dem nächsten EU-Gipfel vom 19. und 20. Dezember zu treffen.

Etwa sechs Wochen nach der Parlamentswahl in Luxemburg steht die neue Regierung des Großherzogtums. Mit dem Liberalen Xavier Bettel an der Spitze wird das Land künftig von einer Koalition aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen regiert. Die drei Parteien besiegelten am gestrigen Freitag ihr Regierungsbündnis für die nächsten fünf Jahre.

"Mit diesem Programm schreibt Luxemburg Geschichte", sagte Bettel nach der Unterzeichnung des knapp 200 Seiten dicken Papiers. Die größte Herausforderung werde die Finanzpolitik, sagte Bettel. Die wirtschaftliche Lage sei schwer. "Wir können uns nicht erlauben, die Gießkannenpolitik weiterzuführen, wie die Regierung es die letzten Jahre gemacht hat", sagte er. Außerdem werde es eine umfassende Steuerreform geben.

Juncker wird Oppositionsführer

Bei der Wahl am 20. Oktober waren die drei Parteien zusammen auf 32 der insgesamt 60 Sitze gekommen. Junckers CSV bildet mit 23 Abgeordneten zwar die stärkste Fraktion. Die Christlich-Soziale Volkspartei (CSV) stand aber ohne Koalitionspartner da, nachdem das Bündnis mit den Sozialdemokraten im Sommer an einer Geheimdienst-Affäre zerbrochen war. Juncker hatte fast 19 Jahre das Amt des Premierministers inne. Nun zieht er als Oppositionsführer ins neue Parlament ein.