Die Tuareg-Rebellenorganisation MNLA in Mali hat das Waffenstillstandsabkommen mit der Zentralregierung in Bamako aufgekündigt. Die UN-Friedenstruppen in Mali nehmen diesen Schritt der Separatisten im Norden Malis sehr ernst, wie ein Sprecher der Vereinten Nationen mitteilte. Zuvor hatte ein MNLA-Sprecher in Paris , Moussa Ag Assarid, der Nachrichtenagentur dpa gesagt, das sogenannte Ouagadougou-Abkommen vom Juni über den Waffenstillstand sei angesichts der jüngsten Ereignisse nicht mehr gültig.

Der Vizepräsident der Nationalen Bewegung für die Befreiung von Azawad (MNLA), Mahamadou Djeri Maiga, sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Wo wir die Armee finden, werden wir sie angreifen. Die Warnungen sind vorüber."

Die Rebellen reagierten damit auf einen Vorfall vom Donnerstag auf dem Flughafen von Kidal . Dort hatten Hunderte Tuareg gegen Premierminister Oumar Tatam Ly demonstriert und seine Landung verhindert. Die Streitkräfte eröffneten nach Darstellung der Rebellen das Feuer auf die friedlichen Demonstranten. Nach Angaben der MNLA wurde ein Mensch getötet, zudem seien drei Frauen und zwei Kinder verletzt worden.

"Wir werden ihnen diesen Krieg liefern"

"Was sich ereignet hat, ist eine Kriegserklärung. Wir werden ihnen diesen Krieg liefern", sagte Maiga. Die MNLA hatte im Juni nach 18 Monaten Bürgerkrieg einen Waffenstillstandsvertrag mit den Streitkräften geschlossen. Dies hatte die Organisation der Präsidentschaftswahl ermöglicht. In den vergangenen Wochen haben die Spannungen im Norden des Landes aber wieder zugenommen.

Nach dem Militärputsch und dem Sturz des Präsidenten im März 2012 hatten Tuareg-Rebellen und mehrere islamistische Gruppen vorübergehend den gesamten Norden Malis unter ihre Kontrolle gebracht. Erst die von Frankreich geführte militärische Intervention im Januar stoppte den Vormarsch der Islamisten nach Süden und vertrieb sie aus den Städten.

Ein erster Schritt in Richtung einer Normalisierung der Verhältnisse war die Präsidentschaftswahl in diesem Sommer. Aus der Stichwahl am 11. August ging der frühere Regierungschef Ibrahim Boubacar Keita als Sieger hervor. Er hofft nun bei der Parlamentswahl auf eine Mehrheit für seine Sammlungsbewegung für Mali, um Reformen auf den Weg bringen zu können. Die zweite Runde der Parlamentswahl ist für den 15. Dezember festgesetzt.