Marcel Dickow, Oliver Meier und Michael Paul forschen in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik, Max Mutschler in der Forschungsgruppe Amerika an der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) zu Rüstung und Rüstungskontrolle. Die Stiftung berät Bundestag und Bundesregierung in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik.