US-Präsident Barack Obama hat dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu versichert, dass die USA auch nach dem Atomabkommen mit dem Iran fest an der Seite Israels stünden. Die kommenden Monate sollten dazu genutzt werden, eine dauerhafte Lösung zu finden, die den internationalen Besorgnissen über Teherans Nuklearprogramm Rechnung trage, sagte Obama Netanjahu am Telefon, wie das Weiße Haus mitteilte.

Obama habe bekräftigt, "dass die USA Israel, das guten Grund für seine Skepsis hinsichtlich der iranischen Absichten hat, weiter fest verpflichtet sind". Beide Seiten würden in engem Kontakt bleiben und seien sich in dem Ziel einig, den Iran am Besitz von Atomwaffen zu hindern.



Netanjahu hatte die in der Nacht zum Sonntag in Genf erzielte Übergangsvereinbarung als "historischen Fehler" kritisiert . Er bemängelte, dass der Iran kaum Konzessionen gemacht habe, während die westlichen Verhandlungspartner durch das Aussetzen von einigen Sanktionen den Druck auf Teheran gelockert hätten.

Die kanadische Regierung hatte die internationale Vereinbarung über das iranische Atomprogramm ebenfalls skeptisch aufgenommen. Das Handeln der Vergangenheit lasse auf künftiges Handeln schließen, und dem Iran sei im Zweifel eher nicht zu trauen, sagte Außenminister John Baird. Die konservative kanadische Regierung gilt als enge Verbündete Israels.



Iran will bald weiter verhandeln

Der Iran ist derweil zu weiteren Verhandlungen über sein Atomprogramm bereit. Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sagte dem iranischen Staatsfernsehen bei seiner Rückkehr aus Genf: "Wir sind bereit, schon morgen mit der letzten Etappe eines Nuklearabkommens zu beginnen."



In der Nacht zum Sonntag hatten die fünf UN-Vetomächte und Deutschland in Verhandlungen mit dem Iran eine vorläufige Einigung erzielt . Das auf sechs Monate angelegte Abkommen enthält die Zusage Teherans, nicht nach Atomwaffen zu streben. Im Gegenzug für den teilweisen Stopp seines Atomprogramms profitiert der Iran von gelockerten Sanktionen.



Anders als in den USA und Israel gibt es im Iran keine erkennbare Kritik an dem Atomabkommen. Sowohl Präsident Hassan Ruhani als auch der oberste geistliche Führer Ajatollah Ali Chamenei tragen es mit.



Die iranischen Unterhändler sind nach dem Atomabkommen mit der internationalen Gemeinschaft bei ihrer Rückkehr aus Genf von einer jubelnden Menge am Flughafen in Teheran empfangen worden. Die dort mit Blumen und Fahnen versammelten Menschen nannten Außenminister Sarif und seinen Stellvertreter Abbas Araghchi "Botschafter des Friedens" und riefen unter anderem: "Nein zu Krieg, Sanktionen, Kapitulation und Beleidigung".