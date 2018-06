Ein russisches Gericht hat mehrere ausländische Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace freigelassen. Die Organisation musste eine Kaution hinterlegen. Von der 30 Mitglieder zählenden Besatzung des Schiffs Arctic Sunrise kamen bisher eine Brasilianerin, eine Finnin, ein Franzose, ein Pole, ein Neuseeländer, ein Kanadier, ein Italiener und zwei Argentinier frei, wie Greenpeace mitteilte. Die Organisation wolle die geforderte Kaution von jeweils zwei Millionen Rubel (rund 45.000 Euro) so schnell wie möglich hinterlegen, sagte ein Sprecher.

Die Männer und Frauen hatten im September gegen Ölbohrungen und Umweltzerstörung in der Arktis protestiert. Die Anklage lautet auf Rowdytum. Damit drohen ihnen jeweils bis zu sieben Jahre Haft. Am Vortag waren bereits drei russische Crewmitglieder gegen Auflagen entlassen worden, darunter eine Ärztin und ein Fotograf.

Im Fall eines Australiers hatte das Gericht in St. Petersburg aber die Untersuchungshaft um drei Monate bis Ende Februar verlängert – wegen Fluchtgefahr. Entscheidungen über die übrigen Aktivisten stehen noch aus. Die Ermittler hatten betont, sie bräuchten mehr Zeit.

Die Festnahme der Aktivisten hatte international Proteste ausgelöst. Vor dem Seegerichtshof in Hamburg läuft derzeit ein Verfahren, weil russische Einsatzkräfte die unter niederländischer Flagge fahrende Arctic Sunrise gekapert und beschlagnahmt hatten. Russland boykottiert den Prozess, in dem an diesem Freitag ein Urteil erwartet wird. Man habe das UN-Seerechtsübereinkommen 1997 nur teilweise ratifiziert, argumentiert der Kreml.