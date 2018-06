Der Wendepunkt war wohl ein verschwiegenes Treffen von Amerikanern und Iranern in Oman. In dem Golfsultanat warfen Emissäre aus Washington und Teheran die grimmige Logik seit der Islamischen Revolution 1979 über Bord, dass man nicht miteinander sprechen könne. Ein Ergebnis war das Atomabkommen mit Iran vom vergangenen Wochenende. Doch könnte darüber hinaus vieles von dem auf den Kopf gestellt werden, was wir bisher vom Nahen und Mittleren Osten wissen.

Es deutet sich das vorläufige Ende amerikanischer Militärinterventionen im Mittleren Osten an. In Syrien eröffnet sich die bisher unmögliche Möglichkeit, dass Amerikaner und Iraner direkt über die Eindämmung des Krieges verhandeln. Für beide wachsen Al-Kaida und ihre Verbündeten als Feinde mit festen syrischen Stützpunkten heran. Das verändert das Denken, auch übereinander. Am 22. Januar findet die nächste Syrienkonferenz statt, da wird sich zeigen, ob mehr drin ist zwischen Amerika und Iran.

Pessimisten werden sagen, das kann alles nicht klappen, weil Iran beim Atomprogramm trickst, weil der US-Kongress das Nuklear-Abkommen sabotieren könnte. Pessimisten fühlen sich im Recht, weil in Nahost ohnehin der Urquell des Pessimismus liegt. Aber wenn man mal nicht Recht haben, sondern Chancen und ein neues Problem erkennen will, dann ist dieses ein guter Moment, um in die Glaskugel zu schauen.



Die Saudis fühlen sich im Stich gelassen

Unübersehbar ist nämlich, dass mit jedem Schritt, den Amerikaner und Iraner aufeinanderzugehen, sich Saudis und Amerikaner voneinander entfremden. Das wird zum Problem. Die Gründe liegen paradoxerweise in der amerikanischen Enthaltungspolitik: Weil die Amerikaner vorsichtig sind bei Militärinterventionen, fühlen sich die Golfstaaten den Iranern ausgeliefert. Weil die USA in Syrien nicht klar auf der Seite der Sunniten eingegriffen haben, grollt Riad, Schutzmacht der Sunniten, nun Washington. Weil die Amerikaner sich auf einen Kompromiss zu Irans Atomwaffenprogramm eingelassen haben, fühlen sich die Saudis in ihren Ängsten vor Irans Ambitionen im Stich gelassen.

Und so gehen sie allein: bei der Unterstützung des Putschgenerals Abd al-Fatah al-Sissi in Ägypten. Bei der Aufrüstung von Islamisten in Syrien. Beim lokalen Kräftemessen mit Iran, das vielleicht eines Tages damit endet, dass beide Seiten Atomwaffen haben. Saudi-Arabien steigt nicht ab. Es nabelt sich ab, von der amerikanischen Vormacht. Es will den Entspannungskurs gegenüber Iran nicht mitmachen.