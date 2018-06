China macht eine islamistische Gruppierung für den Selbstmordanschlag am Platz des Himmlischen Friedens in Peking verantwortlich. Der Leiter der Kommission für politische und rechtliche Angelegenheiten in der Kommunistischen Partei , Meng Jianzhu, sagte in einem Interview mit dem in Hongkong ansässigen Sender Phoenix Television, die Islamische Bewegung Ost-Turkestan habe den Anschlag "hinter den Kulissen" unterstützt und organisiert.

Am Montag war ein Geländewagen in der Nähe des Tiananmen-Platzes in eine Menschenmenge gerast und in Flammen aufgegangen. Die drei Insassen, die alle der uigurischen Minderheit angehören sollen, und zwei Passanten starben, 40 weitere Passanten wurden verletzt. Am Mittwoch sprach die Polizei erstmals von einem "Anschlag", fünf Personen, die der Komplizenschaft verdächtigt werden, wurden inzwischen festgenommen.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen Angehörige des Volks der Uiguren. Diese muslimische Minderheit lebt zumeist in der nordwestchinesischen Region Xinjiang und hat enge kulturelle und sprachliche Verbindungen zu den Turk-Völkern in Zentralasien . China vermutet, dass die Islamische Bewegung Ost-Turkestan in Xinjiang ein unabhängiges Ost-Turkestan errichten will. Die Gruppe wird für Unruhen in der Region verantwortlich gemacht.



Bewegung wieder von US-Terrorliste gestrichen

Die USA hatten die Gruppe nach den Anschlägen vom 11. September auf eine Terror-Beobachtungsliste gesetzt. Sie wurde inzwischen aber wieder gestrichen, weil Zweifel bestehen, dass es diese Gruppe in organisierter Form überhaupt gibt.

Menschenrechtsgruppen werfen China vor, Anschläge zu nutzen, um die Uiguren unterdrücken zu können. Seit Jahrzehnten gibt es in Xinjiang immer wieder blutige Auseinandersetzungen zwischen der Staatsmacht und Angehörigen der Minderheit mit ihren etwa neun Millionen Mitgliedern, die sich von der Regierung in Peking unterdrückt fühlt.