Die Deutschen starren in dieser Woche auf Berlin, wo sich acht Wochen nach der Bundestagswahl endlich der neue Koalitionsknoten zu schürzen scheint. Doch zugleich ist dies eine Woche der großen Weltpolitik, mit dem Iran, Afghanistan und der Ukraine.

Am Freitag beginnt in der litauischen Hauptstadt Vilnius der EU-Gipfel, bei dem eigentlich das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, Georgien und der Republik Moldau hätte unterzeichnet werden sollen. Doch aus der Anflanschung an die EU wird nichts: Die Ukraine, mit 46 Millionen Menschen das Schwergewicht unter den Assoziierungskandidaten, hat unter hartem russischem Druck ihre Unterschriftsbereitschaft zurückgezogen.

Das mögliche Scheitern des gesamten EU-Konzepts einer "Östlichen Partnerschaft" hat größte Bedeutung für uns. Es geht dabei um zwei grundsätzliche Fragen: Wo soll die östliche Grenze der EU liegen, wo die westliche Grenze des russischen Einflussgebiets? Und wie wird sich das Verhältnis zwischen Russland und der EU in Zukunft gestalten – kooperativ oder antagonistisch?

Diese Fragen sind wichtiger als alle Spekulationen, wer jetzt auf wen und womit den größten Druck ausgeübt hat. Die EU gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch mit ihrem Beharren auf Rechtsstaatlichkeit, Reformen und Haftverschonung für Julija Timoschenko? Janukowitsch mit seinem Verlangen nach westlichen Milliardenkrediten, um einen Staatsbankrott zu verhindern? Wladimir Putin mit der Androhung von Handelsbeschränkungen, die Kiew schwer träfen, da Russland der größte Handelspartner des Landes ist; dem Versprechen, Gasschulden zu erlassen und Janukowitschs Wiederwahl zu unterstützen; und, wer weiß, einem Obolus für die Familie?

In Wahrheit geht es um ein neues und großes geopolitisches Spiel. Soll die EU wirklich bis Armenien und Georgien reichen? Wären da nicht Freihandelsabkommen, denen nicht expansiver Ehrgeiz aus allen Knopflöchern stinkt, der bessere Weg der Assoziierung?

Und wohin gehört in diesem Zusammenhang die Ukraine? Sie ist ethnisch und religiös gespalten. Jahrhunderte der Zugehörigkeit zu Russland haben tiefe Spuren hinterlassen; ein starkes Drittel der Bevölkerung sind Russen. Sie blicken nach Osten. Und im Westen des Landes blickt die Jugend nach Europa.

Für die Russen ist Kiew die Keimzelle des russischen Reiches. Für Putin ist es das nostalgische Ziel eines post-sowjetischen Sammlertriebs. "Sammler russischer Erde" lautete einst einer der Titel der Zaren. Der Autokrat im Kreml stellt sich ganz in diese Tradition. Aus der Gemeinschaft der Unabhängigen Staaten, dem Verteidigungsbündnis Russland-Weißrussland-Kasachstan-Kirgistan-Tadschikistan-Armenien und der Zollunion zwischen Russland, Weißrussland und Kasachstan trachtet er, eine Eurasische Union zu schmieden, die der EU Paroli bietet – ein russisches Imperium light.

Leicht wird es ihm freilich nicht fallen, sein Projekt der post-sowjetischen Integration zu verwirklichen. Zum einen trifft es auf eine im Volk immer stärker werdende Ablehnung der Einwanderung aus den früheren Sowjetrepubliken im Südosten; der Mehrheit ist die Begrenzung der muslimischen Immigration, besser noch ihre vollständige Vereitelung, wichtiger als die Bewahrung des russischen Einflusses im Raum der einstigen Sowjetunion, was Nicu Popescu in einer Studie des European Union Institute for Security Studies überzeugend belegt.

Zum anderen schwindet mit Russlands wirtschaftlicher und demografischer Machtbasis auch sein außenpolitisches Gewicht. Fjodor Lukjanow, Chefredakteur von Russia in Global Affairs, hat jüngst geschrieben, Moskau werde kaum die Kapitale Eurasiens sein, diesen Platz werde eher Peking oder Ankara einnehmen. Lukjanows Schlussfolgerung: "Dann könnte Moskau sich aufs Neue Europa zuwenden, um ein Gegengewicht zu den eurasischen Giganten zu schaffen."

So weit wird es in Putins Amtszeit schwerlich kommen. Vorerst bullert er gegen die EU. Das Zwischenland der Ukraine ist dabei der größte Zankapfel. Putin sieht darin sein "nahes Ausland". Dabei vergisst er, dass die Ukraine auch unser nahes Ausland ist. Sollte sich der Streit verschärfen, könnte daraus leicht eine neuartige Form des Eisernen Vorhangs entstehen, der vierzig Jahre lang unseren Kontinent in West und Ost zerschnitt.

Das sollte auf alle Fälle verhindert werden. Warum also nicht auf den Vorschlag eingehen, dass sich EU, Russland und die Ukraine an einen Tisch setzen und die Streitsache vernünftig besprechen?