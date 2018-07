Wegen des chinesisch-japanischen Inselstreits im Ostchinesischen Meer haben die USA die heimischen Fluggesellschaften zur Vorsicht aufgerufen. Das US-Außenministerium forderte, Verkehrsflüge über die umstrittene Seeregion wie verlangt bei den chinesischen Behörden anzumelden. International tätige US-Fluggesellschaften seien generell angehalten, sich an entsprechende Anweisungen anderer Länder zu halten. Dies bedeute aber nicht, dass die US-Regierung die neuen Vorgaben Chinas billige. Die US-Luftwaffe werde ihre Operationen in der Region wie bisher fortsetzen.

Die US-Regierung und Japan bemühen sich derzeit um eine Entspannung des Konflikts . Am Freitag hatte China amerikanische und japanische Militärmaschinen in der umstrittenen Zone direkt von Kampfjets verfolgen lassen . Der japanische Verteidigungsminister Itsunori Onodera sagte, dies sei nichts Besonderes gewesen. Es sei kein Flugzeug plötzlich näher gekommen.

Die Regierung in Peking hatte vor einer Woche ohne Absprache mit anderen Staaten eine Luftverteidigungszone für das Gebiet um eine unbewohnte Inselgruppe im Ostchinesischen Meer ausgerufen, die in China als Diaoyu und in Japan als Senkaku bekannt ist. Seitdem sollen sich Flugzeuge registrieren, sobald sie durch die Zone fliegen. Dessen ungeachtet hatten japanische, südkoreanische und US-Militärmaschinen die Region überflogen . Daraufhin hatte Chinas Luftwaffe mehrere Kampfjets zur Patrouille entsandt und dies als Verteidigungsmaßnahme bezeichnet. Das US-Verteidigungsministerium kündigte anschließend an, die Routineflüge in das Gebiet fortzusetzen.

Den Westen an chinesische Interessen gewöhnen

Chinesische Staatsmedien riefen zu einem harten Vorgehen in dem Konflikt auf. Die Kritik an der neu eingerichteten Zone aus den USA, Europa und Japan entbehre jeder Grundlage. "Wir können sie komplett ignorieren", schrieb die konservative Global Times , die vom kommunistischen Parteiorgan Volkszeitung herausgegeben wird. China dürfe sich nicht einschränken lassen. "Das ist der einzige Weg, um den Westen an das Wachstum und die Ausweitung der chinesischen Interessen zu gewöhnen."

Beobachter gehen davon aus, dass Peking es nicht auf eine Konfrontation in der Luft ankommen lässt, sondern eher langfristig seinen Anspruch auf die umstrittenen Gebiete im Ostchinesischen Meer abstecken will .

Am Montag will China sein erstes Fahrzeug auf die Oberfläche des Mondes schicken. Bis 2020 soll der Aufbau einer dauerhaften Weltraumstation abgeschlossen sein. Für Peking ist das vom Militär verantwortete Raumprogramm Symbol für das wachsende internationale Gewicht des Landes und die wissenschaftliche und technische Aufholjagd gegenüber dem Westen und Russland , die den chinesischen Anstrengungen noch voraus sind.