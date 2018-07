Vor Griechenland ist ein Frachter mit etwa 20.000 Kalaschnikows und größeren Mengen Sprengstoff von der Küstenwache gestoppt worden. Das Schiff namens Nour M aus Sierra Leone sei in der südöstlichen Ägäis kontrolliert und zur Insel Rhodos gebracht worden, meldete die Küstenwache. Der Kapitän und sieben Besatzungsmitglieder seien festgenommen worden. Wohin der Frachter Waffen und Munition liefern sollte, ist unklar.

Die arabische Nachrichtenagentur Ana meldete, das Schiff sei auf dem Weg von der Ukraine in den türkischen Hafen Iskenderum gewesen, als es nahe der griechischen Insel Symi abgefangen wurde. Bereits in der Vergangenheit sei der Frachter Nour M womöglich für Drogenschmuggel benutzt worden. Nach Angaben von Ana wurden gegenüber der Schifffahrtsaufsicht auch das syrische Tartus und Tripolis in Libyen als Ziele des Frachters angegeben.