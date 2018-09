Die Einstufung der Muslimbruderschaft als "Terrororganisation" hat erste Konsequenzen. In mehreren ägyptischen Städten wurden Muslimbrüder festgenommen. Sieben Mitglieder wurden in Alexandria inhaftiert, unter ihnen ist der Sohn eines Vizevorsitzenden der Bewegung. Die Staatsanwaltschaft begründete die 15-tägige Untersuchungshaft mit der "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation", wie die staatliche Nachrichtenagentur Mena berichtete.



In der Provinz Scharkija sind elf Verdächtige inhaftiert worden. Weiteren 16 Muslimbrüdern werde "Anstiftung zur Gewalt" vorgeworfen.

Nach dem schweren Autobombenanschlag auf eine Polizeizentrale in Nordägypten hatte die Übergangsregierung die Muslimbruderschaft am Mittwoch offiziell als Terrororganisation eingestuft. Obwohl sich eine Al-Kaida-nahe Gruppierung zu dem Anschlag bekannte, machte Vizeregierungschef Hossam Eissa die Gefolgsleute von Expräsident Mohammed Mursi dafür verantwortlich.

Durch die Einstufung als Terrororganisation können künftig alle Mitglieder der Muslimbruderschaft, aber auch ihre Unterstützer strafrechtlich verfolgt werden. Laut dem Ministerium für soziale Solidarität sind den Muslimbrüdern nunmehr "alle Aktivitäten" verboten, auch Demonstrationen. Die Organisation hatte jedoch erklärt, dass ihre Mitglieder weiterhin auf die Straße gehen werden: Ihre Einstufung als Terrororganisation sei "ungültig", sagte Exekutivratsvertreter Ibrahim Munir in seinem Londoner Exil.