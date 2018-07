Im November hatte China bekannt gegeben, seine staatlichen Umerziehungslager abschaffen zu wollen. Doch diese Ankündigung könnte nach Einschätzung von Amnesty International nicht viel mehr als eine kosmetische Änderung sein. Willkürliche Inhaftierungen in nicht staatlichen Gefängnissen, in Rehabilitierungszentren für Drogenabhängige und anderen Einrichtungen bestünden weiter, teilte die Menschenrechtsorganisation mit.

Gemäß dem in den 1950er Jahren eingeführten System der "Umerziehung durch Arbeit" konnten die Behörden bislang Angeklagte ohne Prozess zu jahrelanger Haft in Arbeitslagern verurteilen. Einem Bericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2009 zufolge sollen etwa 190.000 Chinesen von solchen Maßnahmen betroffen gewesen sein.

Die Bedingungen in den Arbeitslagern sind laut Menschenrechtsaktivisten sehr unterschiedlich. Meist sollen es aber lange, harte Arbeitstage in Industrieanlagen oder in der Landwirtschaft sein. Das System wurde eingeführt, um kleinere Vergehen rasch bestrafen zu können.

Amnesty hatte die angekündigte Abschaffung der Arbeitslager begrüßt. Zugleich äußerte die Organisation die Befürchtung, dass zwar ein "System willkürlicher Inhaftierung" aufgegeben werde, aber nur, um es auf andere Einrichtungen auszudehnen. So seien in Xinjiang, Jiangsu, Sichuan, Jilin und anderen Provinzen Arbeitslager umbenannt worden in Zentren zur Rehabilitierung Drogenkranker. Doch diese funktionierten nahezu genauso wie vorher die Umerziehungslager. Die Insassen könnten dort Jahre lange festgehalten werden, müssten Schwerstarbeit leisten und würden misshandelt.

Der Amnesty-Bericht stützt sich auf mehr als 60 in den vergangen vier Jahren geführten Interviews mit früheren Lagerinsassen und anderen Inhaftierten. "Die meisten von ihnen waren Folter oder anderen Misshandlungen in der Haft ausgesetzt", heißt es in dem Bericht.