Die prowestlichen Massendemonstrationen in der Ukraine haben einen neuen Höhepunkt erreicht: Bis zum Mittag kamen in Kiew 200.000 Menschen zusammen, um im Zentrum der Hauptstadt Kiew den Rücktritt von Präsident Viktor Janukowitsch zu fordern. Auch Ministerpräsident Mykola Asarow soll gehen, verlangen sie.



Aus den umliegenden Straßen strömen weitere Menschen hinzu, sodass die Zahl der Teilnehmer noch steigen dürfte.



Die ukrainische Opposition hofft auf die Teilnahme von einer Million Menschen.



Tausende Menschen hatten schon in der Nacht auf dem Unabhängigkeitsplatz Maidan ausgeharrt. Freiwillige versorgten sie mit Brot und Tee. Die Anhänger der Opposition kritisieren, dass Janukowitsch die Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union abgelehnt hat und stattdessen die wirtschaftliche Kooperation mit Russland intensivieren will.

Oppositionspolitiker Vitali Klitschko von der Partei Udar sagte: "Wir wollen nicht in einem Polizeistaat leben. Wir wollen in einem modernen Staat leben und wir werden dies auch erreichen." Mehr als eine Million Menschen müssen Janukowitsch klarmachen, "dass er unsere Bedingungen erfüllen muss", sagte Klitschko. Der ehemalige Außenminister Arseni Jazenjuk forderte den Präsidenten auf, die Regierung zu entlassen. Erst danach sei ein Dialog möglich.

Trotz der anhaltenden Proteste hatte Janukowitsch am Freitag in Sotschi seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin getroffen. Beide sagten anschließend, sie hätten nicht über eine gemeinsame Zollunion mit Weißrussland und Kasachstan gesprochen, sondern über die "Zusammenarbeit im Energiesektor" verhandelt.

Die Kundgebungen dauern mehr als drei Wochen an. Am vergangenen Sonntag hatten sich 350.000 Menschen an einer Protestveranstaltung beteiligt.