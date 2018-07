Ein Team der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hat im Iran die Schwerwasserfabrik Arak inspiziert. Das teilte der Sprecher der iranischen Atomorganisation der Nachrichtenagentur Fars mit. Es ist die erste Inspektion in Arak seit zwei Jahren.

Das IAEA-Team wolle bis zum Nachmittag in Arak bleiben und danach über Teheran zurück nach Wien fliegen. Das IAEA-Team wird die Ergebnisse der Inspektionen voraussichtlich erst in Wien bekanntgeben.



Die Anlage ist Teil des umstrittenen Forschungsreaktors Arak, dessen Bau seit Längerem von der IAEA überwacht wird. Beim Betrieb von Schwerwasserreaktoren fällt Plutonium an, das im Prinzip zum Bau von Atombomben verwendet werden kann.



Vor knapp zwei Wochen hatte der Iran den seit Jahren dauernden Atomstreit mit dem Westen vorläufig beigelegt. Im sogenannten Genfer Abkommen einigte sich das Land mit den USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland darauf, sein Atomprogramm zu stoppen. Im Gegenzug werden die Sanktionen gegen den Iran gelockert.

Iran übergibt Informationen über Zentrifugen

Das Abkommen sieht auch vor, dass die iranische Atomorganisation der IAEA Details über ihre Nuklearanlagen übergibt. So bekamen die internationalen Inspektoren am Samstag Informationen über neue Zentrifugen. Die Geräte werden in den beiden Anreicherungsanlagen Natans und Fordo eingesetzt.

US-Präsident Barack Obama bewertete die Aussichten für eine dauerhafte Lösung am Samstag überraschend zurückhaltend. Er schätze die Chancen auf "nicht mehr als 50:50 ein", sagte er bei einer Diskussionsveranstaltung zur Nahostpolitik in Washington. Man dürfe aber nicht naiv sein. Die USA gäben auch keine Option aus der Hand, sagte Obama mit Blick auf ein mögliches militärisches Vorgehen.