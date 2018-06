Der Machtkampf um den künftigen Kurs der Ukraine dauert an. Tausende Regierungsgegner harren weiter im Zentrum von Kiew aus, um gegen den prorussischen Kurs von Präsident Viktor Janukowitsch zu protestieren und ihrer Forderung nach Neuwahlen Nachdruck zu verleihen, während immer mehr Polizeikräfte aufmarschieren. Am heutigen Dienstag läuft ein Ultimatum der Behörden ab. Sie fordern, dass Regierungsgegner besetzte Gebäude räumen. Zudem will die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton in Kiew zwischen Regierung und Opposition vermitteln.

Ashton werde sich sowohl mit Vertretern der Führung um Janukowitsch als auch mit den Regierungsgegnern um Boxweltmeister Vitali Klitschko treffen, kündigte ihre Sprecherin an. Ashton selbst sagte, sie verfolge "beunruhigt" die neuesten Informationen, nach denen die Polizei den "Sitz der größten Oppositionspartei erstürmt" habe.

Janukowitsch sagte zu, mit seinen drei Amtsvorgängern die Situation in der früheren Sowjetrepublik besprechen zu wollen. Es war das erste Zeichen dafür, dass der Präsident bereit sein könnte, die Kritiker anzuhören. Klitschko erklärte sich unmittelbar danach zu einem Treffen mit Janukowitsch bereit, pochte aber auf den Rücktritt der Regierung.



Barrikaden aus Baumstämmen

Die Opposition in der Ex-Sowjetrepublik demonstriert seit rund drei Wochen gegen die Führung des Landes, die auf Druck Russlands ihren EU-Kurs gestoppt hatte. Demonstranten versperrten Straßen und Gehwege der Hauptstadt mit Stacheldraht, Baumstämmen und Autos. Beobachter in Kiew sprachen von einem "unerbittlichen Stellungskrieg wie bei Partisanen". Ihnen standen Hunderte Polizisten mit Helmen, Schutzanzügen und Schilden am Unabhängigkeitsplatz Maidan und dem benachbarten Prachtboulevard Kreschtschatik gegenüber.

Nach jüngsten Angaben hat das Innenministerium inzwischen rund 6.000 Sicherheitskräfte in Kiew zusammengezogen. Klitschko kritisierte den Aufmarsch. Damit versuche Janukowitsch, die mehreren Tausend Regierungsgegner einzuschüchtern. "Aber wir bleiben. Ich rufe alle Regierungsgegner auf, zum Maidan zu kommen", sagte Klitschko.



Der Machtkampf in der Ukraine hatte sich am Montag dramatisch zugespitzt. Zwar erklärte sich die Regierung zu Gesprächen mit der Opposition bereit, zugleich aber gingen Sondereinheiten in Kiew gegen Demonstranten vor. Nach Angaben einer Parteisprecherin stürmten Sondereinsatzkräfte der Berkut-Einheit die Zentrale der oppositionellen Vaterlandspartei von Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko. Das wurde von der Polizei bestritten.