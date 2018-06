Der Autor studiert Touristik in Kiew. Sein Beitrag erreichte uns am Montag. Seitdem spitzt sich die Lage in der Ukraine weiter zu.



Im Moment gehen in der Ukraine ganz unterschiedliche Menschen auf die Straße: Reiche genauso wie einfache Bürger, Studenten, Schüler und Eltern mit ihren Kindern. Sie kommen aus allen Teilen des Landes, den historischen Gegensätzen zum Trotz, um gemeinsam gegen die Regierung von Präsident Viktor Janukowitsch zu demonstrieren. Und täglich werden es mehr.

Mit jedem weiteren Tag der heutigen Regierung verschlimmert sich die Lage der Ukraine, politisch wie wirtschaftlich. Im Wahlkampf hat Janukowitsch versprochen, die Lebensqualität in der Ukraine zu verbessern. Bisher ist nur zu sehen, dass sich das Leben der herrschenden Clique um den Präsidenten verbessert hat. So hat er beispielsweise einen Hubschrauber für eine Million Dollar gemietet und die Straßen in seiner Heimatstadt für enorme Summen asphaltieren lassen. Und das alles bei Firmen, die sein Sohn kontrolliert.

Die Proteste waren friedlich bis zur Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember, als die Regierung die Berkut-Truppen auf den Maidan schickte, um die Demonstranten gewaltsam auseinanderzutreiben. Einige wurden dabei schwer verletzt. Am selben Tag hatte ein ukrainisches Gericht weitere Kundgebungen auf dem Maidan bis einschließlich 7. Januar 2014 verboten. Die Bilder vom Maidan verbreiteten sich rasend schnell im ganzen Land und heizten die Proteste an. Mittlerweile geht es auch um grundlegende Menschenrechte.

Leserartikel Warum Leserartikel? Text- und Bildbeiträge unserer Leser bereichern unsere Inhalte um zusätzliche Sichtweisen, Erfahrungsberichte und Meinungen. Sie sind von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, weil sie es selbst erlebt haben oder unmittelbar betroffen sind. Oder weil sie sich in einem bestimmten Thema sehr gut auskennen. Erzählen Sie unseren Lesern die Geschichten, die wir nicht erzählen können. Und zeigen Sie ihnen die Fotos und Videos, die sie sehen sollten. Zur Artikeleingabe Leserartikel schreiben Grundsätzlich ist jedes Thema für einen Leserartikel geeignet, solange Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung und einem persönlichen Blickwinkel darüber berichten und keine Rechte Dritter verletzen. In unseren Leserartikel-FAQ finden Sie Hinweise für das Verfassen Ihres Artikels für ZEIT ONLINE. Bitte senden Sie uns Ihren Artikel bzw. Links zu Fotos und Videos über unser Leserartikel-Formular. Der ZEIT-ONLINE-Wald Als Dankeschön schenken wir Ihnen für jeden veröffentlichten Leserartikel einen Baum. Seit 2011 haben wir in Zusammenarbeit mit iplantatree.org knapp 1.500 Bäume gepflanzt und geben diese nach und nach an unsere Leserartikelautoren ab. So wächst in Berlin-Friedrichshagen ein ZEIT ONLINE-Wald heran, genährt von unseren schreibenden Lesern. Aktuell rangiert das "Team ZEIT ONLINE" auf Platz 19 der aktivsten Baumpflanzer des Projektes. Dafür danken wir Ihnen.

Die Regierung scheint begriffen zu haben, dass die Demonstranten auf dem Maidan es ernst meinen. Um sie noch einmal auseinanderzutreiben, hat sie sogenannte Tituschki geschickt. Das sind sportliche junge Leute, die die anderen Demonstranten provozieren sollen, um der Polizei einen Vorwand zu verschaffen, den Maidan erneut zu räumen. Bis jetzt hat das aber nicht funktioniert.

Ich gehe im Moment jeden Tag nach der Uni auf den Maidan. Die Atmosphäre dort ist großartig. Alle Leute sind viel freundlicher zueinander als sonst. Es gibt viele Helfer, die Tee und Gulasch verteilen. Er schmeckt viel besser als in den meisten Restaurants in Kiew. Die Fahnen der einzelnen Parteien sind verschwunden, im Moment kämpfen alle gemeinsam für ein Ziel: Janukowitsch und seine Minister müssen zurücktreten. Wir bleiben auf dem Maidan, bis wir unser Ziel erreicht haben!