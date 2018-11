Ukrainische Sicherheitskräfte haben die Demonstranten aus dem seit Tagen belagerten Regierungsviertel von Kiew vertrieben. Hunderte Mitglieder der Spezialeinheit Berkut räumten Barrikaden aus Mülltonnen und Stacheldraht. Als sich Protestierer mit Reizgas und Stöcken wehrten, seien zwei Beamte verletzt worden, sagte ein Behördensprecher der Internetzeitung Ukrainskaja Prawda . Festnahmen gab es zunächst nicht.



Auf der Gegenseite gab es ebenfalls Verletzte. Ein Abgeordneter der Freiheitspartei sagte, dass mehr als zehn Menschen verletzt wurden. Mehrere Demonstranten hätten gebrochene Arme oder Beine.

Die ukrainische Opposition fordert den Rücktritt von Staatspräsident Viktor Janukowitsch und das Einschlagen eines prowestlichen Kurses. Der Machtkampf hatte sich am Montag zugespitzt. Zwar erklärte sich die Regierung zu Gesprächen mit der Opposition bereit, zugleich gingen aber Sondereinheiten gegen Demonstranten vor. Nach Angaben einer Parteisprecherin stürmten Einsatzkräfte auch die Zentrale der oppositionellen Vaterlandspartei der früheren Ministerpräsidentin Julija Timoschenko. Dies wurde von der Polizei bestritten.

Westerwelle begrüßt Bekenntnis zu Europa

Der geschäftsführende Bundesaußenminister Guido Westerwelle ( FDP ) rief Sicherheitskräfte und Regierung am Dienstag zum Schutz der proeuropäischen Demonstranten auf. Er richtete im ZDF-Morgenmagazin einen "dringlichen Appell an alle Sicherheitskräfte und Regierungsinstitutionen, diese friedlichen Proteste und Demonstrationen nicht nur zuzulassen, sondern aktiv zu schützen". Der "europäische Geist, dieses Bekenntnis zu Europa " in der Ukraine dürften nicht unterdrückt werden, sagte er. Die Menschen müssten ihre Ansichten vertreten dürfen. Er erwarte von der Regierung die Achtung der Versammlungsfreiheit.

Westerwelle wies Vorwürfe zurück, Deutschland und die EU hätten sich auf die Seite der Oppositionskräfte, namentlich von Oppositionsführer Vitali Klitschko , gestellt. "Wir nehmen nicht Partei für eine Partei in der Ukraine, sondern wir nehmen Partei für die europäische Sache, für unsere europäischen Werte", sagte er. Der EU gehe es darum, europäisches Gedankengut zu fördern. Westerwelle forderte Janukowitsch erneut auf, das ausgehandelte Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterschreiben. "Unsere Tür steht weiterhin offen. Unser Appell an Präsident Janukowitsch lautet: unterzeichnen Sie." Das sei das Beste für sein Land.

Am heutigen Dienstag soll die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton nach Kiew kommen, um zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln.