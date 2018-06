Der Tod Nelson Mandelas richtet unsere Blicke auf Afrika. Nicht nur auf Südafrika, wo Mandelas Partei, der Afrikanische Nationalkongress (ANC), dabei ist, sein Erbe durch Machtmissbrauch, Korruption und Inkompetenz zu verspielen, sondern auf ganz Schwarzafrika südlich der Sahara – einen Kontinent zwischen Hoffnung und Horror.

Hoffnung beschwört der Economist: Kriege, Hungersnöte und Diktatoren seien alle weniger geworden, die Bildungssituation habe sich verbessert, Malaria und Aids seien zurückgegangen, die Lebenserwartung gestiegen, die Kindersterblichkeit gesunken, das Wirtschaftswachstum auf sechs Prozent geklettert. Ausländische Direktinvestitionen haben sich verdreifacht. Wo das durchschnittliche Prokopfeinkommen heute in weniger als der Hälfte der Staaten über 1.000 Dollar liegt, soll es dieses Niveau binnen zehn Jahren in einem Dreiviertel der afrikanischen Länder erreichen.

Auch politisch geht es nach Ansicht der Optimisten voran. Die Zahl der Demokratien unter den 55 Mitgliedern der Afrikanischen Union ist laut Economist auf 25 angewachsen. Krieg und Bürgerkrieg herrschen nur noch in einem Dutzend Ländern, nicht mehr in 30, wie vor einem Vierteljahrhundert. Alles in allem, so die positive Aussicht, wird Afrika demokratischer, technokratischer und marktfreundlicher.

Doch noch ist es ein weiter Weg bis zu dem "Afrikanischen Jahrhundert", von dem einige träumen. Und der Blick auf die zurückliegenden Jahrzehnte lehrt, dass nach vielen Aufbrüchen in afrikanischen Ländern doch immer wieder der Rückfall droht in Gewalt und Gewaltherrschaft. Afrika bleibt ein Kontinent der Hoffnung, aber auch ein Kontinent der Gräuel. An Belegen dafür fehlt es nicht.

Schlächtereien im Osten des Kongo. Der fortschwärende Konflikt in Darfur, dazu die ständigen Auseinandersetzungen zwischen Sudan und dem neuen Südsudan. Andauernder Bürgerkrieg in Somalia, wo die dschihadistische Shabab zwar die Hauptstadt verloren hat, aber noch weite Teile des Landes beherrscht und von dort aus den Terror bis nach Kenia trägt. Mugabes Diktatur in Zimbabwe. Schwere Unruhen in Nordnigeria, wo die Boko Haram die Regierung herausfordert. Weiterhin eine unklare Situation in Mali und Aufruhr in der Zentralafrikanischen Republik. Und überall schwache Obrigkeiten, die unfähig sind, mit der Lage fertig zu werden.

Also werden immer öfter die ehemaligen Kolonialmächte zu Hilfe gerufen. Die Briten griffen 2000 in Sierra Leone ein und stellten dort Ruhe und Ordnung wieder her. Die EU sicherte 2006 die Wahlen im Kongo, ohne nachhaltigen Erfolg. Die Franzosen intervenierten 2011 in Libyen und 2012 in Mali; derzeit engagieren sie sich in der Zentralafrikanischen Republik, wo sich der Staat so gut wie aufgelöst hat, 400.000 Menschen aus ihrer Heimat vertrieben worden sind und die Hälfte der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen ist.

In den jüngsten Fällen gaben Mandate der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union dem Eingreifen einen Anstrich der Legalität. Indes ist schwer zu entscheiden, was die Franzosen wirklich zur Intervention drängt: postkoloniale Nostalgie, humanitäres Erbarmen, das Bedürfnis des angeschlagenen Präsidenten François Hollande, sein Image martialisch aufzupolieren, oder wirtschaftliche Interessen (die Uran- und Erdölvorkommen im benachbarten, von Unruhen erschütterten Niger könnten ein verstärktes Eingreifen auch dort nahelegen). Allerdings sieht wohl auch Hollande die Grenzen des französischen Leistungsvermögens. Bei einem Treffen in Paris forderte er 40 afrikanische Staats- und Regierungschefs auf, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen und eigene Krisenreaktionsstreitkräfte aufzustellen.

In den nächsten Tagen will sich ein EU-Gipfel mit der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Union befassen. Dabei sollte nicht versäumt werden, ein einheitliches und verbindliches Afrikakonzept zu erarbeiten. Was ist das Interesse Europas an Schwarzafrika? Was tut dort not? Ist es noch länger zu vertreten, dass Europäer und Amerikaner (deren Afrikakommando seltsamerweise in Stuttgart sitzt) getrennte Wege gehen? Sind militärische Interventionen überhaupt das wirksamste Mittel, Stabilität und Frieden in der Region zu sichern?

Ich meine: Nein. Wichtiger wäre es, die Afrikaner zu ermuntern, sich zusammenzutun; sie zu ermutigen, die Grenzen durchlässiger zu machen, die Ende des 19. Jahrhunderts in London, Paris und Berlin gezogen wurden, und einander ihre Märkte zu öffnen; vor allem aber, ihnen Zugang zu den Märkten der EU und Amerikas zu erleichtern und ihnen darüber hinaus zu helfen, ihren Völkern endlich good governance zu bescheren: gute Regierungsführung. Afrika ist unser Nachbar. Wollen wir es wirklich den Indern und den Chinesen überlassen?