Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan gerät auch im Ausland zunehmend unter Druck. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier forderte in der Bild am Sonntag , in der Türkei müssten "die im Raum stehenden Korruptionsvorwürfe ohne Ansehen der Person aufgeklärt werden". "Das zu gewährleisten, ist Bewährungsprobe für jede auf Rechtsstaatlichkeit bauende Politik", sagte er. Deutschland verfolge die Entwicklungen "mit großer Aufmerksamkeit", man brauche die Türkei als stabilen Anker.









Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament, Elmar Brok, sagte im Deutschlandfunk , Erdoğan habe "seinen Zenit überschritten". Der türkische Premier versuche, "alle Mittel einzusetzen", um sich an der Macht zu halten. "Große Teile, die einen säkularen Staat haben wollen, die einen sauberen Staat haben wollen, wenden sich ab". Zur EU-Perspektive der Türkei sagte Brok, nicht der Beitritt sei das Ziel, "sondern eine enge Bindung im Rahmen einer europäischen Wirtschaftsrunde". Es sei wichtig, dass die Türkei im "westlichen Lager" bleibe und nicht in einen "islamistischen Prozess" abrutsche.

Grünen-Chef Cem Özdemir kritisierte, Erdoğan habe sich "offensichtlich für das Modell Putin als Regierungsform entschieden". Ähnlich wie der russische Präsident setze der türkische Regierungschef auf "autoritäre Herrschaft und prall gefüllte Taschen für das unmittelbare Umfeld", sagte Özdemir dem Tagesspiegel .

Erdoğans Regierung wird seit Tagen von einem Korruptionsskandal erschüttert. Seit vergangener Woche wurden Dutzende Geschäftsleute und Politiker aus seinem Umfeld festgenommen. Am Mittwoch tauschte Erdoğan zehn Minister aus, darunter drei kurz zuvor wegen des Korruptionsskandals zurückgetretene Ressortchefs. Hintergrund der Affäre ist dem Premierminister zufolge ein Machtkampf mit der Bewegung des im Exil lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen .

In Istanbul und Ankara forderten am Freitag Tausende Demonstranten den Rücktritt der Regierung. Die Polizei ging gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, etwa 70 weitere nach offiziellen Angaben festgenommen.