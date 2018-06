Die libyschen Behörden haben vier in ihrer Gewalt befindliche Amerikaner freigelassen. Das bestätigte ein ranghoher Regierungsbeamte in Washington. Die US-Militärangehörigen sind mehrere Stunden festgehalten worden.



Wie die New York Times unter Berufung auf US-Beamte in der Nacht zum Samstag berichtete, habe es an einem Kontrollpunkt in Libyen Probleme gegeben. Die vier US-Militärangehörigen seien festgenommen und dann ins Innenministerium gebracht worden. Der Vorfall habe sich in der Nähe einer Hauptverbindungsstraße von der tunesischen Grenze zur Hauptstadt Tripolis ereignet. Warum und von wem die Vier festgenommen wurden, war zunächst unklar. Weder das US-Außenministerium noch das Pentagon gaben weitere Einzelheiten bekannt. Die USA hatten sich um die Freilassung der Militärangehörigen bemüht.

Die Sicherheitslage in Libyen ist angespannt und der Übergangsregierung ist es nicht gelungen, die Milizen nach dem Ende des Gaddafi-Regimes zu entwaffnen. Das Verhältnis zwischen Libyen und den USA ist auch nach dem Sturz des Machthabers Gaddafi weiterhin angespannt. Das US-Konsulat im ostlibyschen Bengasi wurde am 11. Septembers 2012 von Islamisten gestürmt. Dabei starben der amerikanische Botschafter in Libyen, Chris Stevens, und drei weitere Amerikaner.