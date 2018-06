Die zwei inhaftierten Aktivistinnen der kremlkritischen Punkband Pussy Riot, Nadeschda Tolokonnikowa und Marija Aljochina, könnten noch im Dezember freigelassen werden. Russlands Präsident Wladimir Putin habe eine entsprechende Vorlage in der Staatsduma eingebracht, teilte der Vorsitzende des Menschenrechtsrats beim Kreml, Michail Fedotow, laut der Agentur Interfax mit.



Putin plane eine Massenamnestie für 20.000 Menschen anlässlich des 20-jährigen Bestehens der russischen Verfassung. Die Duma setzte den 17. Dezember als ersten Tag zur Diskussion über Putins Vorlage an. Noch bis Jahresende solle das Projekt angenommen werden, sagte der Abgeordnete Pawel Krascheninnikow.

Die 30 Crewmitglieder des Greenpeace-Schiffs Arctic Sunrise waren unlängst gegen Kaution freigelassen worden. Die Frauen und Männer waren im September nach einem Protest gegen Umweltverschmutzung in der Arktis an einer russischen Ölplattform festgenommen worden. Wegen fehlender Ausreisevisa können sie das Land aber derzeit nicht verlassen.

Auch Gegner Putins sollen Amnestie erhalten



Auch mehrere Aktivisten, die wegen ihrer Proteste gegen Putin inhaftiert sind, sollen nach Darstellung von Fedotow freikommen. Diese hatten am 6. Mai 2012 am Tag vor Putins Rückkehr in den Kreml gegen den "Dauerherrscher" demonstriert. Weil es dabei zu Gewalt kam, nahm die Polizei mehrere Demonstranten fest.



Der Vizefraktionschef der Kremlpartei Geeintes Russland, Wjatscheslaw Timtschenko, rechnet damit, dass die Amnestie eine der bedeutendsten in der jüngeren Geschichte Russlands wird. "Auf diese Weise demonstriert die Staatsführung nicht nur ihre Humanität, sondern auch ihre Stärke", sagte Timtschenko.

Chodorkowski bleibt in Haft

Der seit mehr als zehn Jahren eingesperrte Kremlgegner Michail Chodorkowski profitiere nicht von dem Vorhaben, sagte Fedotow. Regulär würde Chodorkowski im August kommenden Jahres freikommen, die russische Justiz plant jedoch weitere Verfahren gegen den einst mächtigen Oligarchen. Auch der wegen Veruntreuung zu fünf Jahren Straflager auf Bewährung verurteilte Putin-Gegner Alexej Nawalny könne sich keine Hoffnung auf eine Amnestie machen, sagte Fedotow.



Am Verfassungstag am 12. Dezember will Putin seine Rede an die Nation halten. In seinem Amnestieprojekt sind keine Namen genannt, sondern nur Gruppen von strafrechtlich Verfolgten, die im Zuge einer Amnestie wieder in Freiheit leben sollen.