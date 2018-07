Der russische Präsident Wladimir Putin möchte das internationale Meinungsbild über Russland künftig mithilfe eines großen Staatspropaganda-Apparats lenken. Staatsmedien wie die Agentur RIA Nowosti und der Rundfunksender Golos Rossii (Stimme Russlands) würden künftig unter dem Namen Internationale Nachrichtenagentur Rossija Segodnja (Russland heute) agieren, heißt es in einem auf der Kreml-Internetseite veröffentlichten Dekret.

Ziel der neuen Nachrichtenagentur sei es vor allem, die "Effizienz der Mittel für die Staatsmedien zu steigern". Putins Stabschef Sergej Iwanow sagte, der Schritt werde nicht nur den Einsatz von Finanzmitteln durch die Staatsmedien "rationalisieren", sondern auch die politische Botschaft des Kreml im Ausland effektiver verbreiten. "Russland verfolgt seine eigene Politik, es verteidigt seine nationalen Interessen nachdrücklich. Das ist der Welt schwer zu erklären, aber man kann und muss es tun", sagte Iwanow russischen Agenturen.

Chefredakteur von Rossija Segodnja wird der unter anderem wegen seiner schwulenfeindlichen und antiwestlichen Haltung umstrittene bisherige Vizechef des Staatsfernsehens , Dmitri Kiseljow. Einem breiteren Publikum ist Kiseljow durch seine sonntägliche Nachrichtensendung bekannt, die von der Opposition kritisiert wird.

Oppositionspolitiker bezeichnet Personalie als Witz

Kiseljow nutzte die Sendung in der Vergangenheit mehrfach für Attacken gegen Homosexuelle. So forderte er etwa, Homosexuelle als Blut- und Organspender auszuschließen. Die Wahlkampagne des bekannten Oppositionellen und Bloggers Alexej Nawalny verglich er mit Adolf Hitlers Wahlkämpfen. Zuletzt löste er mit seiner Berichterstattung über die Ukraine Ärger bei der dortigen Opposition aus. Kiseljow wurde von Putin in sein neues Amt berufen. Nawalny bezeichnete die Personalie in seinem Blog als Witz.

RIA Nowosti hatte in den vergangenen Jahren erheblich expandiert und sich einen neuen Sportdienst und einen Wirtschaftsdraht zugelegt. Die Agentur ist eine der größten weltweit und offizieller Sponsor der Olympischen Winterspiele im russischen Sotschi.



Die Belegschaft wurde von der Liquidierung des Unternehmens überrascht. Ein Mitarbeiter sagte, sie hätten die Nachricht selbst erst auf der Kreml-Website gelesen.