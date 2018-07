Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Verantwortlichen für die Terroranschläge in Wolgograd mit Vergeltung gedroht. Russland werde "entschieden und unnachgiebig den Kampf gegen Terroristen bis zu deren vollständigen Ausradierung fortsetzen", sagte Putin während seiner Neujahrsansprache.

Den Angehörigen der mindestens 34 Toten und 72 Verletzten versprach er schnelle Hilfe. "Wir werden alle Betroffenen dieser unmenschlichen Akte unterstützen und alles wieder aufbauen", kündigte der Präsident an. Es waren die ersten öffentlichen Äußerungen des russischen Präsidenten zu den Bombenanschlägen am Vortag und am Sonntag. Putin hielt sich zum Zeitpunkt der Rede in Chabarowsk im fernen Osten des Landes auf.

Die beiden Anschläge binnen 24 Stunden haben die Sorge um die Sicherheit rund um die Olympischen Winterspiele vergrößert, die im Februar im russischen Sotschi beginnen. Islamistische Rebellen haben damit gedroht, die Wettkämpfe in der Kaukasus-Region mit allen Mitteln verhindern zu wollen.

Zu den Anschlägen bekannte sich bislang allerdings niemand. Die USA boten der Regierung in Moskau eine engere Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen für die Olympischen Winterspiele an. Die Bombenexplosionen von Wolgograd zeigten die Notwendigkeit für eine bessere Kooperation mit Russland.