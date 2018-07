Es sieht aus, als habe man uns den Krieg erklärt. So oder so ähnlich reagierten viele Russen nach der Anschlagserie von Wolgograd. Erinnerungen an den Herbst 1999 werden wach. Damals flogen innerhalb von 12 Tagen mehrere Wohnhäuser in die Luft. 307 Menschen starben. Kurze Zeit später rollten russische Panzer in die abtrünnige Republik Tschetschenien, wo die Drahtzieher der Anschläge vermutet wurden. Heute, 14 Jahre später, gilt der Krieg längst als Geschichte. Von Tschetschenien über Dagestan bis Inguschetien, in allen russischen Kaukasusrepubliken herrschen Gouverneure, die mit Geld aus dem Kreml über Wasser gehalten werden. Im Tausch für ihre Loyalität besitzen die Lokalfürsten beinahe uneingeschränkte Vollmachten auf ihrem Territorium.

Natürlich sind die drei Terroranschläge von Wolgograd keine Kriegserklärung an Russland. Vielmehr werfen sie ein Schlaglicht darauf, dass dieser Krieg nie aufgehört hat. Die Staatsmacht reagiert wie gewohnt: mit plakativen Sicherheitsmaßnahmen und mit Vergeltungsaktionen. Das Staatsfernsehen zeigt Sicherheitskräfte, die ein Haus irgendwo im Kaukasus stürmen, dort sollen sich vier Terroristen verschanzt haben, die während des Kampfes "liquidiert" werden. Insgesamt sollen im laufenden Jahr bisher 240 Untergrundkämpfer, darunter 40 islamistische Anführer getötet worden sein.

Immer wieder fällt in der offiziellen Darstellung der Name Doku Umarow, zu dessen Mitstreitern die getöteten Gotteskrieger gehören sollen. Es sollen keine Zweifel aufkommen: Die jüngsten Wolgograder Explosionen, die insgesamt über 30 Menschen das Leben kosteten, sind die Tat von Islamisten. Umarow gilt in Russland als Topterrorist und Gallionsfigur der Islamisten. Der Tschetschene zog im Sommer die Aufmerksamkeit auf sich, als er per Videobotschaft dazu aufrief, die Olympischen Spiele in Sotschi mit "allen von Allah erlaubten Mitteln" zu verhindern.

Seine Rebellenkarriere startete Umarow als Krimineller. Bereits in den achtziger Jahren saß er wegen Totschlags hinter Gittern. Nach seiner Freilassung wurde Umarow Anfang der Neunziger schließlich wegen eines Dreifachmordes gesucht und setzte sich, laut den Behörden, vom sibirischen Tyumen nach Tschetschenien ab, wo er sich bald den Aufständischen anschloss. Er überlebte beide Tschetschenienkriege und stieg immer weiter in der Rebellenhierarchie auf, bis er 2006 schließlich zum selbsternannten Führer der islamistischen Kämpfer wurde.

So sehr der bärtige Umarow als Feindbild taugt, so wenig ist über seinen tatsächlichen Einfluss auf die Rebellen bekannt. Einige, wie der Putin-treue Herrscher von Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, glauben, dass Umarow längst tot sei. Russische Sicherheitsexperten messen Umarow keine besondere Wichtigkeit bei. Ob er tot oder lebendig sei, spiele keine Rolle. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Rebellenführer problemlos austauschbar sind, sollten sie vom Militär beseitigt werden.

Breite Islamisierung ist die eigentliche Gefahr

Ein viel größeres Problem für den Kreml sind nicht die Topterroristen wie Umarow. Vielmehr ist es die ständige Verstärkung, die die Islamisten im Kaukasus nicht nur aus der heimischen Bevölkerung, sondern auch aus anderen Regionen Russlands bekommen. Vor allem die Republik Dagestan am Kaspischen Meer ist zum Unruheherd geworden. Beinahe wöchentlich kommt es zu kleineren Anschlägen oder Angriffen auf die moskautreuen Sicherheitskräfte. Diese gehen wiederum mit Brutalität gegen mutmaßliche Islamisten vor. Menschenrechtsorganisationen berichten immer wieder, dass junge Männer, die sich dem strengen Islam zuwenden, spurlos verschwinden. Russische Kaukasusexperten sprechen bereits von einem schleichenden Bürgerkrieg.