Die ersten der in Russland festsitzenden Mitglieder der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben ihre Ausreisedokumente erhalten und können das Land verlassen. Drei Monate wurden sie in Russland festgehalten. Die russische Justiz hat nach einer Amnestie die Verfahren wegen Rowdytums gegen die Aktivisten eingestellt.



Einige Ausländer, die keine Visa benötigten, konnten sofort abreisen. Zudem reichten mehr als 20 Männer und Frauen bei der Migrationsbehörde Anträge auf ein Ausreisevisum ein, wie die Agentur Interfax meldete. Iwan Wolkow von Greenpeace Russland sagte: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie Neujahr daheim bei ihren Familien verbringen können."

Insgesamt 30 Besatzungsmitglieder des Greenpeace-Schiffs Arctic Sunrise hatten am 19. September in der Arktis an einer russischen Ölplattform des Staatskonzerns Gazprom gegen Umweltzerstörung in der Arktis protestiert.



Nach ihren Festnahmen hatten die Aktivisten wochenlang in Haft gesessen, bis sie im November auf Kaution freikamen.