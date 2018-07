Nadeschda Tolokonnikowa ist frei. Marija Aljochina auch. Und natürlich Michail Chodorkowski. Russlands Präsident Wladimir Putin hat sie alle amnestiert. Womit zwei prominente Fälle, in denen Regierungsgegner aus politischen Gründen zu Haftstrafen verurteilt wurden, erledigt wären: Jukos und Pussy Riot.



Doch der jüngste Gnadenerlass hat nicht allen politischen Gefangenen in Russland die Freiheit gebracht. Oppositionelle sitzen weiter in den Straflagern und Gefängnissen des Landes ein. Politische Gegner des Präsidenten werden weiter von der Justiz bedrängt.



ZEIT ONLINE wird in loser Folge Menschen vorstellen, die im Westen weniger bekannt sind, deren Fälle aber ebenso wie die der Musikerinnen von Pussy Riot oder von Chordorkowski für den Mangel an Demokratie und Rechtstaatlichkeit in Russland stehen.

Am 6. Mai 2012 versammelten sich auf dem Bolotnaja-Platz in Moskau Demonstranten zu einem "Marsch der Millionen". Wie viele Menschen teilnahmen, ist umstritten. Die Organisatoren sprechen von mehr als 100.000, die Behörden von 8.000 Demonstranten. Sie protestierten gegen die autoritäre Politik Putins, der am folgenden Tag abermals ins Amt des Präsidenten eingeführt werden sollte. Die Demonstration wurde von von den Behörden behindert, Teilnehmer wurden von der Polizei bedrängt. Schließlich schlug die Kundgebung in Gewalt um, es gab mehr als 450 Festnahmen. Gegen zwei Dutzend Demonstranten wurde Anklage erhoben.



Sergei Udalzow, 36 Jahre

Udalzow ist ein linker oppositioneller Politiker und Koordinator der Organisation Linksfront. Er war einer der Organisatoren der Proteste des Winters 2011/2012. Sie folgten auf die Parlamentswahl, während der es nach Aussagen von Oppositionellen Wahlfälschungen gegeben hatte. Udalzow gehörte auch zum Kreis der Organisatoren der Proteste auf dem Bolotnaja-Platz. Die Polizei warf ihm anschließend vor, er und weitere Beteiligte hätten Geld von einem georgischen Politiker namens Givi (Georgi) Targamadze angenommen. Angeblich sollten sie dafür Massenunruhen organisieren. Seit Februar 2013 steht Udalzow deshalb unter Hausarrest. Er darf weder ein Telefon noch das Internet benutzen oder mit der Presse sprechen. Sollte er verurteilt werden, drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Udalzow war schon zuvor nach fast jeder Protestaktion verhaftet worden und hatte mehrmals mit Hungerstreiks gegen die Haftbedingungen protestiert.

Jelena Kochtarewa, 58 Jahre

Die Rentnerin, eine ehemalige Geologin und Musiklehrerin, wird beschuldigt, während der Demonstration auf dem Bolotnaja-Platz Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet zu haben. Als Beweis ihrer Schuld betrachten die Behörden ein Video von den Ereignissen. Darauf ist eine Frau zu sehen, die Kochtarewa ähnelt und Kunststoff-Flaschen in Richtung der Polizisten wirft. Kochtarewa hat zugegeben, dass sie der Polizei Widerstand geleistet hat. Seit März 2013 unterliegt sie einer ständigen Meldepflicht. Sollte sie verurteilt werden, drohen ihr bis zu 13 Jahren Haft. Ihre Anwalt Dmitri Akimow sagte ZEIT ONLINE, Kochtarewa habe damals spontan und emotional gehandelt. Seiner Meinung nach wären maximal 15 Tage Zivilhaft eine angemessene Strafe. Er sei sicher, dass es keinen Freispruch geben werde, hoffe aber auf eine Bewährungsstrafe für seine Mandantin.



Ilja Guschtschin, 25 Jahre

Guschtschin ist Mitglied der nicht registrierten National-Demokratischen Partei. Er wird beschuldigt, an Massenunruhen teilgenommen und Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet zu haben. Die Polizei wirft ihm vor, er habe am 6. Mai 2012 einen Polizisten an dessen Uniform gepackt. Vor Gericht sagte Guschtschin dazu, er hätte einen anderen Mann verteidigen wollen, der von Polizisten angegriffen worden sei. Guschtschin ist seit Februar 2013 in Untersuchungshaft. Ihm droht eine Haftstrafe von bis zu 13 Jahren.

Michail Kosenko, 38 Jahre



Kosenko leidet seit langem an einer psychischen Krankheit, die sich während seines Wehrdiensts verschärfte. Derzeit wird er wegen Schizophrenie behandelt. Den Ermittlungen der Polizei zufolge soll er auf dem Bolotnaja-Platz Polizisten geschlagen haben. Als Beweis legten die Behörden ein Video vor. Darauf ist zu sehen, dass Kosenko neben Demonstranten steht, die mit der Polizei rangeln. Er selbst bleibt allerdings ruhig. Der zweite Beweis ist die Aussage eines Polizisten, der gesehen haben will, wie Kosenko einen anderen Beamten schlug. Auch Kosenko wurde deshalb der Teilnahme an Massenunruhen und des Widerstands gegen die Staatsgewalt beschuldigt. Im Oktober 2013 wurde er schuldig gesprochen und in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Die Dauer der Behandlung dort ist nicht befristet. Er wird erst wieder frei kommen, wenn sich die Ärzte befinden, dass er für sich selbst und die Gesellschaft keine Gefahr mehr darstellt. In den psychiatrischen Kliniken Russlands werden Patienten oft über Jahre hinweg mit starken Medikamenten behandelt. Die Anwälte Kosenkos haben Berufung gegen das Urteil eingelegt. Kosenko sei keine Gefahr für die Gesellschaft, argumentieren sie, sie sehen keinen Straftatbestand gegeben.