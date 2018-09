Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen hat einen Plan vorgestellt, wie die syrischen Giftgasbestände vernichtet werden sollen. An der mehrstufigen Operation sollen eine ganze Reihe von Staaten beteiligt sein, sagte Generaldirektor Ahmet Üzümcü. Eine Schlüsselrolle soll demnach die US-Marine mit dem Spezialschiff MV Cape Ray einnehmen, auf dem die gefährlichsten Kampfstoffe vernichtet werden sollen .

Der Plan sieht vor, die syrischen Giftgasbestände sowie für die Produktion weiterer Waffen notwendige Chemikalien in Lastwagen zu dem syrischen Mittelmeerhafen Latakia zu bringen. Bisher sind die Chemiewaffen über zwölf Stützpunkte in Syrien verstreut.



In Latakia sollen die Waffen dann von zwei Frachtschiffen aufgenommen werden, die sie in Begleitung von norwegischen und dänischen Kriegsschiffen in einen italienischen Hafen transportieren sollen, um dort die gefährlichsten Kampfstoffe auf die MV Cape Ray umzuladen.

Entsorgt wie gewöhnlicher Industriemüll

Auf dem Spezialschiff sollen die Kampfstoffe in zwei eigens montierten Anlagen mithilfe von Wasser in ihre Bestandteile gespalten werden. Übrig bleiben soll toxischer Müll, der ähnlich wie gewöhnlicher Industriemüll entsorgt werden kann.



Die anderen weniger gefährlichen Chemiewaffen sollen bei einer zweiten Fahrt von den beiden Frachtschiffen außer Landes gebracht werden, um anschließend von privaten Firmen zerstört zu werden. Für den Transport der insgesamt etwa eintausend Tonnen Chemiewaffen und Chemikalien sollen die USA etwa 3.000 Container stellen.

Nach Angaben der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen stellt Russland gepanzerte Lastwagen für den Transport sowie Kriegsschiffe, um die Operation in Latakia und den syrischen Hoheitsgewässern zu sichern. China trägt zu der Operation mit Überwachungskameras und zehn Krankenwagen bei. Finnland will Spezialisten für Dekontamination stellen, Japan zudem 15 Millionen Dollar zur Finanzierung beisteuern. Der Zeitplan sieht vor, dass bis Ende des Jahres die gefährlichsten Kampfstoffe außer Landes gebracht und alle Waffen bis Ende Juni zerstört werden.