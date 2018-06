Im syrischen Bürgerkrieg ist Untersuchungen der Vereinten Nationen zufolge mindestens fünfmal Giftgas eingesetzt worden. Das geht aus dem Abschlussbericht der UN-Experten hervor, den die Gutachter um den Schweden Ake Sellström am Donnerstagabend UN-Generalsekretär Ban Ki Moon vorlegten.

Demnach gebe es klare Beweise, dass am 21. August in Ghouta nahe Damaskus Sarin verschossen wurde, an vier anderen Orten sei der Einsatz sehr wahrscheinlich. Von welcher Seite die weltweit geächtete Waffe genutzt wurde, geht aus dem Bericht nicht hervor. Regime und Rebellen beschuldigen sich gegenseitig. Neben dem Ort Ghouta nahe Damaskus werden Chan al-Assal nahe Aleppo, Dschobar, Sarakeb und Aschrafieh Sahnaja aufgeführt.



In Goutha fanden die Inspektoren detonierte Raketen, die chemiewaffenfähig sind, heißt es in dem Bericht. Die nähere Umgebung der Einschussstellen sei mit Sarin kontaminiert gewesen, auch in Blut und Urinproben wurde das Gift nachgewießen. Zudem seien Interviews mit mehr als 50 Überlebenden und Medizinern vor Ort seien geführt worden. Keine ausreichenden Indizien seien dagegen in Bahharijeh und in Scheich Maksud, einem Vorort von Aleppo, gefunden worden.

Kinder als Opfer identifiziert

Die Inspektoren werteten an verschiedenen Standorten Symptome von Patienten und, soweit verfügbar, Dokumente sowie Fotos aus. Zudem führten sie Interviews mit Klinikpersonal sowie Zeugen. An den betroffenen Orten wurden zudem Bodenproben genommen.

Der Bericht macht auch klar, dass Zivilisten das Ziel einiger Angriffe waren oder zumindest mit zu den Opfern gehörten. Das gelte für den Angriff in Ghouta, bei dem auch Kinder durch das Gas getötet worden seien. Auch bei zwei weiteren Angriffen im März und im April seien Zivilisten unter den Opfern gewesen.



UN-Generalsekretär Ban Ki Moon nahm den Bericht entgegen und sagte, der Einsatz von Chemiewaffen sei ein "schwerer Verstoß gegen das Völkerrecht". Die Welt müsse "wachsam" sein und dafür sorgen, dass diese "schrecklichen Waffen" zerstört würden, "nicht nur in Syrien, sondern überall auf der Welt".



Die UN-Experten waren im September nach Syrien gereist , um Berichten über Chemiewaffeneinsätze in dem Bürgerkriegsland nachzugehen. In den damit zusammenhängenden Verhandlungen erklärte sich Syrien schließlich dazu bereit, sein komplettes Chemiewaffen-Arsenal abzugeben. Es soll im kommenden Jahr unter US-Regie auf einem Schiff im Mittelmeer zerstört werden .