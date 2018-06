Thailands Opposition hat ihren Druck auf die Regierung erhöht und den Rückzug ihrer Abgeordneten aus dem Parlament angekündigt. "Wir haben uns entschlossen zurückzutreten, um mit dem Volk gegen das Regime zu marschieren", sagte der Abgeordnete Sirichok Sopha im Fernsehen.



Die Regierungsgegner organisieren neuen Protest, mit dem sie die Ministerpräsidentin aus dem Amt treiben will.



Oppositionsführer Suthep Thaugsuban kündigte aber an, den Kampf aufzugeben, falls die Regierung am Montag nicht abgesetzt werde. Suthep Thaugsuban fordert, dass ein "Volksrat" die Regierung ersetzt.



Regierungschefin Yingluck Shinawatra lehnte diesen Vorschlag aber als undemokratisch und nicht mit der Verfassung vereinbar ab. "Ich bin bereit, zurückzutreten und das Parlament aufzulösen, wenn es das ist, was die Mehrheit der Thailänder will", sagte sie in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung.

Es gilt aber als wahrscheinlich, dass Yingluck Shinawatra bei einer Wahl als Siegerin hervorginge. Rückhalt hat die Regierungschefin vor allem in der armen Landbevölkerung des südostasiatischen Landes. Die Demonstranten sind eine Mischung aus Angehörigen der zivilen und militärischen Elite sowie aus Königstreuen.

In der Hauptstadt Bangkok gehen seit Wochen Menschen auf die Straße, um eine Absetzung der Regierungschefin zu erreichen. Sie werfen ihr vor, nur eine Marionette ihres Bruders zu sein, des früheren Ministerpräsidenten Thaksin Shinawatra, der 2006 vom Militär gestürzt und wegen Korruption verurteilt wurde. Um seiner Haftstrafe zu entgehen, war er ins Ausland geflohen. Auslöser der Proteste war ein Amnestie-Gesetz, das Thaksin Shinawatradie Rückkehr ermöglicht hätte. Am Wochenende nahm Yingluck Shinawatradas Gesetz zurück.