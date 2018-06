Es sind die größten Proteste in der Ukraine seit der Orangenen Revolution vor neun Jahren: Rund 350.000 Menschen haben am Sonntag für den Rücktritt von Präsident Viktor Janukowitsch und für eine EU-Integration des Landes demonstriert. Die Polizei setzte Tränengas und Knüppel gegen die Protestierenden ein. Viele internationale Medien befassen sich mit der Lage in der Ukraine.



Die linksliberale polnische Zeitung Gazeta Wyborcza schreibt, die ukrainische Opposition sei heute so stark wie nie zuvor während der Regierungszeit von Janukowitsch. Sie kenne jedoch ihre Grenzen. "Vorläufig will sie den Rücktritt des Regierungschefs und die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit der EU. Dafür gibt es echte Chancen, wenn noch weitere Abgeordnete die Partei der Regionen verlassen und mit der Opposition eine neue Mehrheit bilden. Damit das geschieht, müssen die Menschen in Kiew noch auf dem Maidan bleiben."



Die liberale lettische Tageszeitung Diena befasst sich mit dem brutalen Polizeieinsatz in Kiew: Nicht einmal einen Tag nach dem EU-Osteuropa-Gipfel in Vilnius habe Janukowitsch sein wahres Gesicht gezeigt, das keinen Raum für Zweifel daran lässt, dass es mit diesem Staatsoberhaupt nie möglich war und sein wird, ein Abkommen zu unterzeichnen, das auf eine engere Zusammenarbeit und Integration abzielt. "Mit dem Einsatz der überaggressiven Sondereinheit Berkut gegen friedliche Demonstranten im Zentrum von Kiew hat Janukowitsch gezeigt, wie er künftig agieren will."



Die Ansicht, dass der ukrainische Präsident keine politische Ideologie habe und nur am Machterhalt interessiert sei, "ist nicht die ganze Wahrheit", heißt es in der Zeitung weiter: Janukowitsch habe sich entschieden, den Weg von Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko und Russlands Präsident Wladimir Putin zu gehen, der eine immer stärkere Einschränkung der Demokratie vorsieht.



Die Wiener Zeitung Der Standard schreibt: "Gewalt ist die Reaktion autoritärer Regime und hat im modernen Europa nichts zu suchen. Aber auch ein derzeit nicht auszuschließender gewaltsam herbeigeführter politischer Umsturz würde die Ukraine weder der Demokratie noch Europa näherbringen, was schon daran zu erkennen ist, dass die proeuropäischen Losungen der Demonstranten inzwischen von Revolutionsgeschrei und Rücktrittsforderungen gegen Janukowitsch abgelöst wurden."

Dass Präsident Janukowitsch so unter Druck steht, habe er allerdings sich selbst zu verdanken: "Ehrlichkeit ist allgemein kein Merkmal der Politik, die Janusköpfigkeit Janukowitschs sucht aber auch in dem Metier ihresgleichen."

Europäische Unzulänglichkeit

Die linksliberale spanische Tageszeitung El País nimmt die Rolle der Europäischen Union in den Blick. Die Ukraine habe "die Unzulänglichkeit der europäischen Mechanismen und auch die Kraftlosigkeit der EU aufgedeckt, sich der Nötigung des Kreml gegen dessen ehemalige Satelliten entschieden entgegenzusetzen".

Ähnlich äußert sich die französische Zeitung Le Journal de la Haute-Marne. Putins Russland habe "in seinen Genen sowjetische Verhaltensweisen beibehalten". Es komme nicht in Frage, die einstigen Republiken ins andere Lager wechseln zu lassen, nämlich nach Westeuropa. "Die ukrainische Affäre birgt auf alle Fälle das Risiko, die große Schwäche der Europäischen Union zu enthüllen", analysiert das Blatt. "Wäre sie in der Lage, die Tonlage zu verschärfen, wenn sich die Situation, die sich Stunde um Stunde weiterentwickelt, verschlimmern würde? Das darf bezweifelt werden. Dies würde bedeuten, sich frontal gegen Putin zu stellen, der sehr entschlossen ist, das zu verteidigen, was er als seine Einflusssphäre ansieht."

Die russische Tageszeitung Kommersant schreibt, die Lage für Janukowitsch werde kritisch. "Der Angriff seiner Sondertruppen auf eine friedliche Menge aus Studenten, Fußballfans und EU-Anhängern hat der Opposition massenhaften Zulauf beschert. Schon sind Risse in der Führungsebene erkennbar, und nicht wenige in Janukowitschs Umfeld rufen nach Verhängung des Ausnahmezustands." Für das Moskauer Blatt ist klar, dass nun das Militär eine Schlüsselrolle einnimmt. Zwar habe der Präsident wichtige Positionen mit Vertrauten besetzt. Dass die Politik sich nach dem brutalen Einsatz schnell von der Truppe distanzierte, dürfte viele Militärs aber enttäuscht haben, schreibt die Zeitung: "Sündenböcke in diesem Machtspiel wollen sie nicht sein."