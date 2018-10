Der Boxweltmeister und ukrainische Oppositionspolitiker Vitali Klitschko hat Demonstranten in Kiew aufgefordert, das Parlament nicht zu stürmen. "Wir werden friedlich das Regierungsgebäude blockieren und sie nicht arbeiten lassen", sagte Klitschko auf einer Pressekonferenz mit anderen Oppositionsführern.



Die Demonstranten in Kiew hatten angekündigt, den Präsidentenpalast so lange zu belagern, bis Präsident Janukowitsch zurückgetreten sei. Viele harren vor dem Präsidentenpalast aus und rufen in Sprechchören: "Zerstört ihn!" Tausende blockieren den Zugang zum Ministerkabinett. Sie fordern, dass nach dem Präsidenten auch der Regierungschef, Nikolai Asarow , von seinem Amt zurücktreten solle.

Ein von der Opposition eingebrachter Misstrauensantrag gegen Asarow war zuvor im Parlament gescheitert. Während der Parlamentssitzung war es zu Tumulten gekommen. Vertreter der Opposition riefen in der Obersten Rada "Schande" und "Revolution", als Abgeordnete der Regierungspartei und ihre Verbündeten das Wort ergriffen. Redner wurden zudem aus den Reihen der Opposition ausgebuht oder verspottet.

Unterdessen ist der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch nach China gereist. Dort will er sich um Wirtschaftshilfe bemühen. Die Regierung in der Ukraine benötigt im kommenden Jahr 17 Milliarden Dollar, um Schulden zu tilgen und Erdgas zu kaufen. Nach den Protesten der vergangenen Tage haben sich Kreditausfallversicherungen deutlich verteuert. Der Kurs der Staatsanleihen ist eingebrochen.

Am Wochenende waren etwa 350.000 Menschen in Kiew zusammengekommen. Es war der größte Protest seit der Revolution im Jahr 2004. Demonstranten haben wie vor neun Jahren Zeltlager errichtet, sowie warme Kleidung und Lebensmittel gesammelt. Die Polizei setzte gegen die Demonstranten Schlagstöcke ein.



In seiner Rede vor dem Parlament hatte sich Asarow für das brutale Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten entschuldigt. "Ich möchte Sie im Namen der Regierung um Verzeihung bitten für das Vorgehen der Sicherheitskräfte auf dem Unabhängigkeitsplatz", sagte Asarow bei der Debatte. "Der Präsident und die Regierung bedauern das zutiefst."

Unterdessen forderte die inhaftierte Ex-Ministerpräsidentin Julija Timoschenko , der Westen dürfe die "autoritäre Politik" von Staatschef Janukowitsch nicht dulden. Sie protestiert seit acht Tagen mit einem Hungerstreik gegen die ukrainische Regierung. Am Mittwoch will Europarat-Chef Thorbjørn Jagland in die Ukraine reisen und zwischen Regierung und Opposition vermitteln.