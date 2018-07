Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat dem Westen mit Blick auf die Ukraine einen Realitätsverlust unterstellt und "Provokateure" für die proeuropäischen Massenproteste in der ukrainischen Hauptstadt Kiew verantwortlich gemacht. "Es gibt Straßenproteste von solchem Ausmaß und mit so harten Parolen, als wenn die Regierung gegen den Willen der Bevölkerung einem friedlichen Staat den Krieg erklärt hätte", sagte Lawrow dem Nachrichtensender Rossija 24.

Der massive Widerstand gegen die Regierung von Präsident Viktor Janukowitsch passe nicht mit einer "normalen menschlichen Analyse" zusammen, sagte Lawrow. "Ich habe keine Zweifel, dass Provokateure dahinter stecken. Die Tatsache, dass unsere westlichen Partner offenbar ihren Realitätssinn verloren haben, stimmt mich sehr traurig."

Die Massenproteste in Kiew starteten, nachdem Präsident Janukowitsch ein mit der EU ausgehandeltes Assoziierungsabkommen kurz vor der geplanten Unterzeichnung Ende November auf Eis gelegt hatte. Die Opposition wirft ihm vor, sich von der EU abzuwenden und stattdessen die Anbindung an Russland zu suchen. Lawrow sieht die Kritik im Westen und die Massenproteste in der Ukraine als eine "wahngetriebene" Reaktion auf eine "völlig normale" Entscheidung der ukrainischen Regierung.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte sich vor zwei Tagen vergleichsweise diplomatisch geäußert: "Ich hoffe, dass alle politischen Kräfte es schaffen, eine Lösung zu finden, die im Interesse des ukrainischen Volkes ist und alle Probleme beseitigt, die sich angehäuft haben", sagte er.

Beide Lager trennt nur ein paar Hundert Meter



In Kiew sammelten sich unterdessen Tausende Unterstützer des ukrainischen Präsidenten. Sie planen eine zweitägige Großdemonstration in unmittelbarer Nähe zu den prowestlichen Demonstranten. Für die Kundgebung unter dem Motto "Retten wir die Ukraine – unser gemeinsames Vaterland" bauten Helfer eine große Bühne auf dem Europäischen Platz im Zentrum auf, nur wenige Hundert Meter vom Protestcamp der Janukowitsch-Gegner beim Unabhängigkeitsplatz ( Maidan ) entfernt.

Dort hatten zuvor wieder mehr als 2.000 Menschen trotz eisiger Temperaturen die Nacht verbracht. Die Regierungsgegner haben den Maidan mit meterhohen Barrikaden gegen mögliche Räumungsversuche der Polizei gesichert. Für diesen Sonntag planen sie neue Massenproteste mit Hunderttausenden Teilnehmern.



Der ukrainische Oppositionspolitiker Vitali Klitschko schrieb in der Bild -Zeitung, er erwarte an diesem Wochenende einen "Marsch der Millionen" gegen den Präsidenten. "Die ganze Welt wird sehen, dass die Ukrainer diese Regierung nicht mehr ertragen." Über den runden Tisch der Opposition mit Janukowitsch am Freitag sagte er, der Präsident habe "noch immer nicht verstanden, dass seine Zeit vorbei ist. Ohne einen Rücktritt der Regierung kann es keine Rückkehr zu normalen Verhältnissen geben."

Während die russische Regierung die Massenproteste als übertrieben betrachtet, werfen westliche Staaten den ukrainischen Sicherheitskräften vor, friedliche Demonstrationen zu unterbinden. Der US-Senator und frühere Präsidentschaftskandidat John McCain wird am Samstag und Sonntag in Kiew erwartet, um dort Vertreter der Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft zu treffen.