Das US-Außenministerium, das Pentagon und die US-Geheimdienste fordern, dass nach Ende des Kampfeinsatzes in Afghanistan auf keinen Fall weniger als 10.000 US-Soldaten in dem Land bleiben sollen. Entsprechende Pläne habe der Kommandeur des Nato-Einsatzes, Joseph Dunford, in der vergangenen Woche dem Weißen Haus vorgestellt, sagte ein Regierungsvertreter. "Sollte das nicht möglich sein, halten wir es für gescheiter, gar keine Soldaten zu haben."

Wie die New York Times und das Wall Street Journal berichten, ist die Militärführung der Meinung, dass weniger Soldaten nicht in der Lage sein werden, Geheimdienstoffiziere und Diplomaten ausreichend zu schützen.

Den Berichten zufolge sollen die amerikanischen Soldaten aber nur noch zwei Jahre am Hindukusch bleiben. Ein derartiges Szenario würde es US-Präsident Barack Obama ermöglichen, zum Ende seiner Amtszeit im Januar 2017 den längsten Krieg der USA für beendet zu erklären. Es könnte ihm aber auch den Vorwurf eines unverantwortlichen Truppenrückzugs einbringen, zumal die USA wiederholt eine dauerhafte Präsenz in dem Land zugesagt hatten.



Die Nato will nach dem geplanten Abzug ihrer Soldaten noch die einheimischen Sicherheitskräfte mit Beratung, Ausbildung und Finanzhilfen unterstützen – die Eckpunkte einer solchen Mission sollen bis Februar ausgehandelt sein. Nach den bisherigen Plänen soll eine solche Truppe 8.000 bis 12.000 Soldaten umfassen, die zum größten Teil die USA stellen. Dafür verlangt Washington jedoch die Zustimmung des afghanischen Präsidenten Hamid Karsai zu einem bilateralen Sicherheitsabkommen.