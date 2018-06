Sport ist Sport ist Sport. Oder doch Politik? In dieser Woche melden die Medien: Dan Mori, Fußballprofi beim niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim, darf im Trainingslager seiner Mannschaft in Abu Dhabi nicht dabei sein. Der Grund: Er ist Israeli und hat von den Vereinigten Emiraten keine Einreiseerlaubnis erhalten.

Schlimm genug, aber es wird noch besser. Der Verein fährt trotzdem hin und misst sich in Testspielen gegen den VfL Wolfsburg und den HSV. Die Sprecherin: "Wir mischen uns nicht in religiöse und politische Fragen ein." Der niederländische Fußballverband KNVB mischt sich auch nicht ein: "Es ist Sache eines Vereins, wo er ein Trainingslager abhält. Wir haben damit nichts zu tun."

Dazu der Spruch: "Das ist Politik." Man möchte dem KNVB wegen so viel Scharfsinn gratulieren. Es ist in der Tat Politik, welche die eine Seite praktiziert, die andere ignoriert – und in diesem Fall den eigenen Spieler diskriminiert. Damit macht sich Arnheim zum Büttel einer Politik, die in arabischen Ländern sowie in dem Iran Routine ist: Nein, mit diesen israelischen Pfui-Kindern spielen wir nicht.

Bekanntlich verbietet der Olympische Kodex jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion und Geschlecht. Zum ersten Mal tauchte das Problem bei den Olympischen Spielen in Berlin 1936 auf, ein Jahr nach den Nürnberger Gesetzen. In Amerika kochte der Protest hoch. Fast hätte die Amateur Athletic Union den Boykott beschlossen. Avery Brundage, Chef des amerikanischen Olympischen Komitees und leidenschaftlicher Befürworter der Teilnahme, schaffte es mit einem Trick. Er verschob die entscheidende Sitzung um einen Tag, um genügend Gesinnungsgenossen herbeizukarren. Die Abstimmung: 56 für den Boykott, 58 dagegen. Das war übrigens derselbe Brundage, der nach dem Massaker am israelischen Olympia-Team in München die Fortführung mit dem berüchtigten Wort rechtfertigte: "The games must go on."

Immerhin wurde 1935 gestritten. Die Holländer indes haben sich verschämt – genauer: unverschämt – zum Brundage-Prinzip bekannt: Es ist zwar Politik, aber sie geht uns nichts an; the games must go on. Wieso eigentlich? Hätte nicht Arnheim dagegenhalten können? Nämlich so: "Es kommen alle oder es kommt keiner." Allein aus Stolz, wenn nicht aus gutem moralischen Grund. Sonnige Plätzchen gibt es auch anderswo.

Ein Gutes könnte die Mori-Tat dennoch haben, indem es den Sensus der Demokratien schärft für Austragungsorte in autoritären und totalitären Ländern. Ob Abu Dhabi oder Sotschi: Wer trotzdem hingeht, muss wenigstens symbolisch oder verbal für die eigenen Werte einstehen. Noch nachdrücklicher: indem unsere Großpolitiker wie Bundespräsident Gauck sich nicht in die Verlegenheit begeben.

Zweitens: Auch die Vereinigten Emirate sind nicht immun gegenüber lautstarker Kritik. Die ist heute umso dringlicher, als 2022 die WM in Doha stattfindet. Unterstellen wir, Israel – oder irgendein anderer missliebiger Staat – qualifiziert sich. Die dürfen dann auch nicht mitkicken? Besser die Demokratien bedeuten dem Emir Al-Thani heute schon, was die Arnheimer dem Nachbar-Scheichtum hätten sagen müssen: "Entweder alle oder niemand."