Überschattet von Gewalt und einem Boykott der Opposition hat in Bangladesch die Parlamentswahl begonnen. Nach Angaben der Polizei erstachen Regierungsgegner einen Wahlbeamten im Distrikt Thakurgaon im Norden des Landes. Medien berichteten, dass über Nacht landesweit mehr als 120 Schulen in Brand gesteckt worden seien, die als Wahllokale dienen sollten.

Nach Angaben anderer Quellen sind mindestens fünf Menschen bei Protesten von Polizisten erschossen worden. Zwei davon waren nach Polizeiangaben Aktivisten der islamistischen Partei Jamaat-e-Islami, die in der Nacht zum Sonntag versuchten, ein Wahllokal im Distrikt Rangpur zu stürmen. In Nilphamari sei ein Mann erschossen worden, als Oppositionelle Wahlunterlagen stehlen wollten, teilte ein Mitglied der Wahlkommission mit. Bei den Auseinandersetzungen wurden zudem zahlreiche Menschen verletzt.



Wegen der Gewalt wurde die Abstimmung in 126 der mehr als 18.000 Wahllokale ausgesetzt. Demonstranten besetzten bereits in den vergangenen Tagen vielerorts die Wahllokale, verbrannten Stimmzettel und andere Unterlagen. In vielen anderen Abstimmungszentren waren am Morgen trotz der rund 270.000 Sicherheitskräfte auf den Straßen kaum Menschen anzutreffen.

Die größte Oppositionspartei BNP tritt nicht an und hat zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Sie hätte Umfragen zufolge mit einem Großteil der Stimmen rechnen können. Die islamistische Partei Jamaat, die nicht antreten darf, ist ein Bündnispartner der BNP. Damit ist die Wahl quasi zugunsten der Regierungspartei entschieden.



Die Opposition hatte zuvor versucht, ihre Forderungen mit Generalstreiks und Verkehrsblockaden durchzusetzen. Infolgedessen waren in den vergangenen Wochen weite Teile der Hauptstadt Dhaka vom Rest des Landes abgeschnitten.

Die USA und die Europäische Union haben es unter den bestehenden Umständen abgelehnt, Beobachter in das südasiatische Land zu entsenden. Seit Oktober wurden dort bei politisch motivierten Gewalttaten mehr als 140 Menschen getötet.