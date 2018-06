Der Begriff Wahlkampf ist in Bangladesch wörtlich zu nehmen. Infolge der Fehde von zwei unversöhnlichen Frauen sind schon viele Menschen gestorben gefordert. Allein in den letzten Wochen vor der Parlamentswahl am Sonntag sind mehr als 150 hinzugekommen.



Die jahrzehntealte Feindschaft zwischen Bangladeschs Premierministerin Sheikh Hasina und der Oppositionsführerin Khaleda Zia belastet das Land: Streiks und Straßenblockaden lähmten zuletzt große Teile der Hauptstadt Dhaka; immer wieder kam es zu Gewalt zwischen Anhängern beider Lager.



Dabei steht die Siegerin der Wahl schon fest, bevor die erste Stimme abgegeben ist: Die Awami-Liga, die Partei von Regierungschefin Hasina, wird ohne Probleme die Mehrheit der Abgeordnetenmandate erringen. Denn für die meisten Sitze gibt es keine Gegenkandidaten. Die größte Oppositionskraft, die von Zia geführte rechtskonservative Partei BNP, boykottiert die Wahl. Zia glaubt nicht an faire Rahmenbedingungen. Sie wirft Hasina vor, die Wahl manipulieren zu wollen, und fordert deshalb ihren Rücktritt.

Seit den neunziger Jahren mussten die Amtsinhaber in Bangladesch stets vor einer Wahl das Feld zugunsten einer neutralen Übergangsregierung räumen. Das Vorgehen war Ausdruck des gegenseitigen Misstrauens, das nach wie vor zwischen den beiden Rivalinnen und deren Anhängern steht. Mithilfe einer Verfassungsänderung entledigte sich Hasina 2011 dieser Hürde. Die Opposition sieht darin einen Versuch der Regierung, die Machtverhältnisse zu zementieren.



Politik wird auch auf der Straße ausgetragen

Der Verdacht ist begründet. Tricksereien gehören zum üblichen Spiel in der politischen Auseinandersetzung des Landes. "Die Gegenseite wird als illegitim angesehen, und der jeweilige Wahlsieger lässt der Opposition kaum Raum", sagt Siegfried Herzog, der als Leiter des Südasien-Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung die Politik des Landes beobachtet. "Das trägt dazu bei, dass sich Auseinandersetzungen schnell auf die Straße verlagern." Die Oppositionellen greifen zur Gewalt, die Regierung reagiert mit Härte. "Sicherheitskräfte und militante Oppositionelle befinden sich in einem Teufelskreis gegenseitiger Angriffe, die Tod, Zerstörung und Angst zur Folge haben", kommentiert die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.

Dass der Machtkampf mit derart drastischen Mitteln ausgetragen wird, liegt zu großen Teilen an Hasina und Zia, deren Beziehung zueinander vielfach als purer Hass beschrieben wird. Die Wurzeln der Privatfehde gehen zurück ins Jahr 1975, als Sheikh Mujibur Rahman, Hasinas Vater und Bangladeschs erster Premierminister, zusammen mit mehr als einem Dutzend weiterer Familienmitglieder vom Militär ermordet wurde. Hasina ist überzeugt, dass Zias Familie hinter dem Anschlag steckte. Deren Ehemann, der General Ziaur Rahman, wurde nach dem Putsch Staatspräsident. 1981 kam er ebenfalls bei einem Attentat ums Leben.