Am Sonntag wurde in Hamburg Helmut Schmidts 95. Geburtstag nachträglich gefeiert. Das große politische Thema war dabei "China und der Westen", das sich der Altkanzler ausdrücklich gewünscht hatte. Eine Dreiviertelstunde lang diskutierte er darüber mit dem ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger, Botschafter Wolfgang Ischinger und der Wirtschaftsprofessorin Yasmin Mei-Yee Fargel.

Altbundeskanzler - Festakt für Helmut Schmidt zum 95. Geburtstag

Schmidt und Kissinger hatten beide China im Jahre 1971 für sich entdeckt. Der Bundesverteidigungsminister hatte damals eine Ostasien-Reise rund um China herum unternommen. Nach seiner Heimkehr bewog er Bundeskanzler Brandt, diplomatische Beziehungen zur kommenden Weltmacht aufzunehmen, was 1972 geschah. Im selben Jahr war Kissinger, damals Nationaler Sicherheitsberater, zweimal nach Peking gereist, um einen Besuch Nixons anzubahnen. Beide haben jüngst Bücher über den Aufstieg Chinas geschrieben.

Ein rasanter Aufstieg. China hat in zwei Jahrzehnten nachgeholt, wozu der Westen zwei Jahrhunderte brauchte. In der Lebensspanne einer einzigen Generation hat sich das chinesische Bruttoinlandsprodukt mehr als verhundertfacht, von 45 Milliarden 1978 auf 8.400 Milliarden Dollar im Jahr 2012. Das Pro-Kopf-Einkommen hat sich im gleichen Zeitraum verachtzigfacht, von 76 auf 6.076 Dollar. Das Außenhandelsvolumen, das sich 1980 auf ganze 44 Milliarden Dollar belief und noch 1999 erst 360 Milliarden ausmachte, stieg inzwischen auf 3.900 Milliarden. Der Exportanteil ist auf 2.048 Milliarden geklettert, an die 40 Prozent der Wirtschaftsleistung.



China hat mit seinem Inlandsprodukt Deutschland überflügelt, Japan überholt und ist den USA dicht auf den Fersen. Es sitzt auf einem Devisenschatz von 3.800 Milliarden Dollar. Die Wirtschaft ist jahrzehntelang im Jahresdurchschnitt um neun bis elf Prozent gewachsen und wächst selbst in der Weltwirtschaftskrise mit verringerter, doch immer noch beeindruckender Geschwindigkeit weiter. Bald wird China seinem Sozialprodukt nach – allerdings noch lange nicht nach dem Prokopfeinkommen – wieder das sein, was es bis in die 1830er Jahren gewesen ist: die größte Volkswirtschaft der Welt.

China ist heute eine wirtschaftliche Supermacht. Unausweichlich wird sein ökonomischer Aufstieg geopolitische und geostrategische Auswirkungen haben. Es kann ein Spannungserzeuger werden oder eine Kraft zum Ausgleich. Wohin es tendiert, wird sich im Südchinesischen Meer und im Streit zwischen Peking und Japan um die öden Senkaku-Diaoyu-Felseninselchen zeigen.



Kissinger wie Schmidt warnten in Hamburg freilich vor Überheblichkeit und überzogenen Reaktionen. Durchsetzung der Menschenrechte hielten sie für zweitrangig gegenüber der Notwendigkeit, neue Konfrontationen oder gar militärische Konflikte in Fernost zu verhindern. Zunächst sei der Friede wichtiger als die Menschenrechte, pointierte Schmidt. Kissinger stimmte zu: Der Staatsmann müsse unterscheiden zwischen dem, was in kurzer Frist zu erreichen sei, und dem, was Zeit brauche zum Heranreifen. "Koevolution" – gleichzeitige Entwicklung und gleichzeitiges Sich-aufeinander-zu-Bewegen – empfahl der Amerikaner aus Fürth.

Das Gespräch der beiden Freunde erinnerte an eine Unterhaltung, die Bismarck im Juni 1896 mit dem chinesischen Vizekönig Li Hung-tschang führte, der ihn im Sachsenwald besuchte. "Wie sollen wir es machen, um China zu reformieren?", fragte der Chinese. Bismarck entgegnete: "Die Hauptsache ist: Wenn in der obersten Leitung Raketensatz ist, dann geht vieles; wenn er fehlt, geht nichts."

In China hat eine ganz neue "oberste Leitung" das Ruder übernommen. Drücken wir den Daumen, dass sie nicht nur Raketensatz hat, sondern auch in die Richtige Richtung zielt: nach innen in Richtung Rechtstaatlichkeit und fortschreitende Demokratisierung, nach außen in Richtung Kooperation, Verträglichkeit und Versöhnlichkeit.

Mehr denn je gilt heute, was Richard von Weizsäcker schon vor 20 Jahren einmal gesagt hat: "Was in China gelingt oder misslingt, betrifft die ganze Welt."