Der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdoğan und die Europäische Union bleiben über rechtsstaatliche Prinzipien völlig unterschiedlicher Auffassung. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy sagte, er habe bei seinem Treffen mit Erdoğan deutlich gemacht, dass die Türkei als EU-Beitrittskandidat "die Grundsätze der Rechtstaatlichkeit und die Gewaltentrennung" respektieren müsse. Die Justizbehörden müssten "ohne Diskriminierung oder Bevorzugung, transparent und unabhängig" arbeiten können.

Auch EU-Kommissionschef José Manuel Barroso zeigte sich wegen der jüngsten Ereignisse in der Türkei besorgt. Die Regierung Erdoğans ist in eine Korruptionsaffäre verstrickt. Der Ministerpräsident sieht in den Ermittlungen eine Verschwörung regierungsfeindlicher Kräfte und ließ Hunderte Polizisten strafversetzen.

Erdoğan wies die Vorhaltungen zurück: "Wenn wir die Justiz als gesonderte Macht betrachten, dann würde das zu einem Land unter der Herrschaft der Justiz führen und nicht zur Demokratie". Das Prinzip der Gewaltenteilung stehe außer Frage, sagte er. "Aber die Justiz darf nicht ihren Aufgabenbereich überschreiten, und das ist in der Türkei passiert." Wenn die Justiz ihre Macht in nicht-unabhängiger Weise benutzen wolle, könnte das Probleme schaffen, sagte Erdoğan. "Die höchste Macht ist die Macht des Volkes."

Amnesty fordert harte Gangart der EU



Der Chef von Amnesty International, Salil Shetty, forderte bei einem Treffen mit den EU-Spitzen eine härtere Position gegenüber der Regierung in Ankara. "Die Unabhängigkeit der Polizei und der Justiz müssen geschützt werden", sagte Shetty. "Das ist ein Grundprinzip der Menschenrechte, dass es unabhängige und geschützte Justizbehörden geben muss." Andernfalls gerate die gesamte Rechtsstaatlichkeit in Gefahr. Die EU müsse versuchen, über die Beitrittsverhandlungen Einfluss auf die Türkei zu nehmen.

Im Falle der Türkei drängten jedoch Wirtschaftsfragen die Probleme bei der Rechtstaatlichkeit in den Hintergrund, sagte Shetty. "Aber wenn in diesem Punkt Kompromisse gemacht werden, bevor ein Land der EU beitritt, verlieren die Europäer ganz eindeutig ein Druckmittel."

Gegen Polizisten wird nicht ermittelt



Shetty kritisierte zudem, dass nach dem gewaltsamen Vorgehen türkischer Sicherheitskräfte gegen die Proteste im Istanbuler Gezi-Park im vergangenen Sommer weitgehende Straffreiheit gegenüber der Polizei herrsche. "Es muss eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe gegen die Polizei geben", sagte er. Stattdessen würden die Demonstranten verfolgt, darunter auch Ärzte, die Erste Hilfe leisteten.

"Wir fordern von den Europäern, ein Ausfuhrverbot zu verhängen für Ausrüstung, die gegen Protestierende eingesetzt werden kann, bis alle diese Fragen gelöst sind", sagte Shetty. Amnesty International fordert etwa einen Bann für die Lieferung von Tränengas und Gummigeschossen.