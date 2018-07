Bloß nicht stehen bleiben, weitergehen, weder nach rechts noch nach links schauen. Wir werden beobachtet. Ein Muslimbruder – nennen wir ihn Khaled – führt uns durch sein Viertel. Alf Maskan liegt im Osten Kairos, es ist eine arme, bodenständige Gegend. Die Brasilienstraße war mal belebt, hier kauften die Anwohner ein, trafen sich zum Klatsch, ein kleines Café gab es auch. Nun liegen Scherben überall, Hunderte Einschüsse haben die Fassaden durchsiebt. Die Demonstranten fällten einen der zwei größeren Bäume im Viertel und zündeten ihn an. Der Stamm qualmt noch, ein stummer Zeuge der gewaltsamen Nacht.



Khaled und die anderen Brüder wussten, dass ihre Demonstration am dritten Jahrestag der Revolution vom 25. Januar gewaltsam enden würde. Sie errichteten Barrikaden, organisierten Essig und Cola, den angezündeten Baum, um den beißenden Geruch vom Tränengas zu lindern. "Doch die Polizei verzichtete diesmal ganz auf das Gas, wir wurden direkt beschossen", sagt Khaled und zeigt auf eine Blutlache im Matsch. Auf dem kleinen Uruguayplatz am Ende der Brasilienstraße richteten die Demonstranten hastig ein Feldkrankenhaus ein, dort liegen noch blutgetränkte Stofffetzen und Medikamentenschachteln. Der Rettungswagen der gerufen wurde, kam nie an.



Khaled spricht von bis zu 400.000 Demonstranten in seinem Viertel. Es waren höchstens 4.000, als die Polizei am späten Nachmittag scharf schoss. Danach waren es nur noch 400 Anhänger der Muslimbruderschaft, die den Gewehren und Panzern der Sicherheitskräfte entgegentrat. Mindestens sechs starben im Kugelhagel. In ganz Ägypten kamen am vergangenen Wochenende 50 Menschen ums Leben.



Die Organisation der Muslimbruderschaft stirbt einen langsamen, schmerzvollen Tod. Ihr Märtyrer-Diskurs läuft derweil prächtig: "Es ist gut, wenn ich für die legitime Sache sterbe", sagt Khaled. Für die kommenden 18 Tage kündigt er weitere Demonstrationen an. Am 11. Februar, dem Jahrestag des Sturzes von Expräsident Hosni Mubarak, soll es so weit sein: "Wir werden siegen!" Dabei sind sie nun eine Minderheit, allerdings eine, die überall im Land auf die Straße geht.

Der Sicherheitsapparat hat die Opfer im Griff

Khaleds Telefon klingelt. Die erste Strophe einer schrägen Chipmunks-Version von Over the Rainbow tönt aus seiner Jackentasche. Er nimmt an, hört zu, redet nicht, schaut verunsichert, entschuldigt und verabschiedet sich.

Die Bewohner der Brasilienstraße, die mit der Muslimbruderschaft sympathisieren, haben Angst. Sie reden nur in ihren Häusern und Geschäften. Ein Ladenbesitzer sitzt auf einem kleinen Stuhl und wühlt im Schutt, der mal ein Produktregal war, und fischt eine Zahnpastatube heraus. Die Kundin bedankt sich, bezahlt und wünscht viel Kraft. Er wisse nicht, wer gestern angefangen habe, sei nicht einverstanden mit der Gewalt der Polizei, sagt der Ladenbesitzer. Aber wenn das Militär für Sicherheit sorgen würde, sei sogar er bereit, Verteidigungsminister Abdel-Fattah al-Sissi zum Präsidenten zu wählen. Dass er gestern um sein Leben laufen musste, hat seine Sicht verändert: "Alles für die Sicherheit", sagt er.



Getroffen hat es auch den Laden des Optikers in der Brasilienstraße. Zwei Beamte des militärischen Sicherheitsdienstes stehen neben ihm. Sie holen ihre Dienstausweise diskret hervor und warnen den Optiker vor "falschen Berichten" und "falschen Fragen". Er soll nicht sprechen. Presse- und Meinungsfreiheit sind in diesen Tagen in Ägypten nicht gewährleistet.