Der französische Präsident François Hollande hat erhebliche Kürzungen der Staatsausgaben und Steuersenkungen für Unternehmen angekündigt. "In diesem Jahr werden wir 15 Milliarden Euro einsparen", sagte der Sozialist in einer Pressekonferenz zum Jahresauftakt. 2015 bis 2017 kämen weitere 50 Milliarden Euro hinzu. "Das gab es bislang noch nicht." Betroffen seien alle staatlichen Ausgabenbereiche, auch die kommunalen Verwaltungen, die effizienter und enger zusammenarbeiten müssten, sagte Hollande.

Frankreich müsse "mehr und besser" produzieren. "Von jetzt an bis 2017 werden wir für Unternehmen und Selbstständige die Sozialbeiträge für Familien aufheben", sagte Hollande. Dadurch werde die Abgabenlast um 30 Milliarden Euro verringert. Die Unternehmen müssten im Gegenzug klare Ziele bei der Stellenschaffung und Qualifizierung der Beschäftigten erfüllen.



Zudem kündigte er an, die Vorschriften für Steuern von Firmen zu vereinfachen.

Hollande hatte bei seiner Neujahrsansprache am 31. Dezember seinen Verantwortungspakt angeboten, um die Arbeitslosigkeit in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone zu bekämpfen. Die Unternehmer haben sich bereits positiv zu dem Vorschlag geäußert. Nach Angaben der Präsidenten soll der Pakt noch im Januar geschlossen werden.



Wegen seines unternehmerfreundlichen Tons und weil Hollande in der Neujahrsansprache auch Exzesse und Missbrauch in den sozialen Sicherungssystemen angeprangert hatte, war anschließend über eine sozialdemokratische oder gar sozialliberale Wende des Sozialisten spekuliert worden. Als Vorbild wurde unter anderem die Reformpolitik unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) genannt. Hollandes Berater hatten aber vor der Pressekonferenz klargestellt, es handle sich nicht um eine Wende, sondern um eine "Vertiefung, Beschleunigung und Klarstellung" der bisherigen Politik des sozialistischen Präsidenten.

Engere Zusammenarbeit mit Deutschland

Hollande kündigte ferner an, mit Deutschland in der Verteidigungspolitik enger zusammenarbeiten zu wollen. Er wolle ein "deutsch-französisches Paar, das sich für ein Europa der Verteidigung einsetzen kann", sagte er. "Wir müssen eine gemeinsame Verantwortung für Frieden und Sicherheit in der Welt zeigen." Künftig wollten er und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sich "vor allen großen Projekten" abstimmen.



Der Präsident dringt auch auf eine Annäherung in der Steuerpolitik mit Deutschland. Den Anfang solle die Unternehmenssteuer machen, sagte er. Dass die Bundesregierung einen Mindestlohn beschlossen habe, sei ein erster Schritt. Zugleich schlug der Sozialist ein gemeinsames französisch-deutsches Unternehmen vor, um die Energiewende voranzutreiben. Als Modell solle der europäische Flugzeugbauer Airbus dienen.

Das Privatleben klären

Auf Nachfrage räumte Hollande Probleme in seinem Privatleben ein. "Jeder kann in seinem oder ihrem Privatleben durch schwierige Zeiten gehen – und so ist es gerade bei uns", sagte Hollande auf die Frage, ob seine Lebensgefährtin Valérie Trierweiler noch die Frau an seiner Seite sei. Er werde dies vor einer Reise in die USA am 11. Februar klären, fügte Hollande hinzu.

Trierweiler war nach Angaben von Vertrauten gesundheitlich zusammengebrochen, nachdem Medien Ende vergangener Woche über eine Affäre ihres Lebensgefährten Hollande mit der Schauspielerin Julie Gayet berichtet hatten.